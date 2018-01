ZADAR IZGUBIO U LAKTAŠIMA: Brzoja i Knowles u dramatičnoj završnici promašili dva ključna šuta

U 18. kolu poraze se upisala i preostala dva hrvatska kluba.

U susretu 18. kola regionalne ABA lige košarkaši Zadra su na gostovanju u Laktašima u neizvjesnoj završnici izgubili od Igokee sa 92-94. Zadar je izgubio nakon dramatične završnice u kojoj je mogao do pobjede ili produžetka, ali su Mislav Brzoja i Preston Knowles u posljednjih 16 sekundi promašili dva otvorena šuta.

Domaćin je bolje otvorio utakmicu i nakon pet minuta igre vodio je 15-9. Zadar je uzvratio serijom 8-0 i poveo 17-15, a do kraja prve dionice imao je i šest koševa prednosti (24-18). Otvaranje druge dionice ponovo pripada Igokei koja je od minus 6 stigla do plus tri (27-24). Uslijedio je novi preokret i vodstvo Zadra 33-27, ali se momčad iz Laktaša još jednom vraća i na odmor odlazi s dva koša prednosti (47-45).

U trećoj četvrtini Igokea je u dva navrata imala +4, no Zadar je u 29. minuti stigao do najvećih osam koševa prednosti (71-63). Međutim, uslijedio je novi preokret. Igokea je u završnici treće i u prvim minutama posljednje dionice smanjila na 77-75, a potom i na koš zaostatka (79-78), da bi pet minuta prije kraja povela 85-84.



Tri minute prije kraja bilo je 90-90, no Zadar u idućih 120 sekundi nije zabio niti jedan koš, dok je domaćin ubacio četiri poena za vodstvo 94-90 50 sekundi prije kraja. Jakov Vladović je 28 sekundi prije kraja zabio dva bacanja za 94-92, a domaćin je potom načinio prekršaj u napadu, pa je Zadar dobio napad za izjednačenje ili pobjedu 16 sekundi prije kraja susreta. Hrvatski sastav je imao dva šuta, ali su nažalost Brzoja i Knowles bili neprecizni.

Kod domaćina najefikasniji su bili Dominic Artis i Nikola Jevtović sa po 18 koševa, te Katin Thomas Reinhardt i Danilo Šibalić sa po 16 koševa. Zadar su predvodili Domagoj Vuković sa 19 koševa, Knowles sa 17, te Kristijan Krajina i Vladović sa po 13 koševa.

U 18. kolu poraze se upisala i preostala dva hrvatska kluba. Cedevita je u Ljubljani izgubila od Olimpije 64-65, dok je Cibona na svom terenu izgubila od FMP-a sa 84-85 nakon produžetka.

Na ljestvici vodi Budućnost sa 33 boda, Crvena zvezda na drugom mjestu ima 31 bod, kao i Cedevita na trećoj poziciji, no beogradski sastav ima i susret manje. Zadar je sedmi sa 26 bodova, Cibona drži devetu poziciju sa 24 boda, a na posljednjem, 12. mjestu je MZT sa 20 bodova.