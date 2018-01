WOLVESI BACILI KRALJA NA KOLJENA: LeBron zaustavljen na za njega mizernim brojkama, Cavsi u jednom trenutku bili na -41

Ante Žižić nije igrao, Bojan Bogdanović se vratio nakon utakmice pauze

Hrvatski košarkaši reprezentativac Bojan Bogdanović vratio se u početnu petorku Indiana Pacersa, nakon što je propustio jednu utakmicu zbog lakše ozljede, te je sa 11 koševa (šut 4/7), četiri asistencije i dva skoka doprinio u domaćoj pobjedi 109-96 nad Milwaukeejem. Iste momčad susrele su se pet dana prije u Milwaukeeju, gdje su Bucksi slavili s uvjerljivih 122-101. No, velika razlika u odnosu na taj dvoboj, kad je Indiana doživjela peti uzastopni poraz, jest povratak najboljeg igrača Indiane Victora Oladipa.

Nevjerojatna serija Pacersa

Indiana je utakmicu prelomila već u prvoj četvrtini, kad je serijom 20-0 došla do 21 koša prednosti (37-16). Pacersi su prednost povećali do +29 i držali Buckse na oko 20 koševa zaostatka, sve do završnice utakmice, kad su se gosti uspjeli spustiti do -9 (105-96) na ulazu u posljednju minutu. No, bliže od toga gosti nisu mogli.



Indiana je imala čak sedmoricu strijelaca sa dvoznamenkastim učinkom, a predvodio ih je Domantas Sabonis sa 17 koševa i 10 skokova. Po 15 poena ubacili su Victor Oladipo, Myles Turner i Thaddeus Young.

Izgubljeni Cavsi

Minnesota je pred svojim navijačima održala lekciju aktualnim doprvacima iz Clevelanda, a konačnih 127-99 uopće ne pokazuje kolika je bila nadmoć Timberwolvesa. Naime, Minnesota je u 33. minuti dogurala do nevjerojatnih +41 (96-55).

Najviše frustracije ovakvim razvojem događaja iskazao je povratnik Isaiah Thomas koji je zbog namjernog udaranja suparnika isključen sredinom treće četvrtine, a do tada je ubacio devet poena šutirajući 3/11 iz igre.

Minnesotu su do uvjerljive pobjede predvodili Andrew Wiggins sa 25 koševa, Jimmy Butler sa 21 poenom, devet asistencija i osam skokova te Karl-Anthony Towns sa 19 koševa i 12 skokova. Kod Clevelanda su najbolji bili Jeff Green sa 22 i Kyle Korver sa 19 koševa, dok je LeBron James za 26 minuta ubacio 10 poena uz osam skokova i pet asistencija.

Slavili Raptorsi i Rocketsi

Toronto Raptrosi su tek u produžetku došli do pobjede 114-113 u Brooklynu, a najzaslužniji je ponovno DeMar DeRozan koji je postigao 35 koševa, a 26 sekundi prije kraja postigao koš i pogodio dodatno bacanje za konačan rezultat. Houston je bez Jamesa Hardena došao do pobjede u Chicagu 116-107. Po 24 koša ubacili su Eric Gordon i Chris Paul koji je uz to imao i devet asistencija te osam skokova. Clint Capela je postigao 15 koševa i imao 16 skokova. Kod domaćih, za koje zbog ozljede nije zaigrao Nikola Mirotić, najbolji je bio Bobby Portis sa 22 koša.

NBA rezultati:

Indiana – Milwaukee 109-96

(B. Bogdanović 21 min, 11 k, šut 4/7, 2 s, 4 a)

Minnesota – Cleveland 127-99

(Ante Žižić nije igrao za Cavse)

New Orleans – Detroit 112-109

Chicago – Houston 107-116

Brooklyn – Toronto 113-114 (produžetak)

Sacramento – San Antonio 100-107

Golden State – Denver 124-114

LA Clippers – Atlanta 108-107