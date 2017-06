WARRIORSI PROSLAVILI NASLOV PRED MILIJUN LJUDI: Ludilo u Oaklandu, prvaci se narugali LeBronu Jamesu

Oko milijun navijača pozdravilo je u Oaklandu košarkaše Golden State Warriorsa tijekom njihove parade kojom su u četvrtak proslavili naslov NBA prvaka kojega su osvojili svladavši u finalu branitelje naslova Cleveland Cavalierse sa 4-1 u pobjedama.

Bio je to drugi naslov za Warriorse u posljednje tri sezone, najbolji su bili i 2015., a treću godinu zaredom u finalu su igrali protiv Cavaliersa. Antagonizam između igrača tih dviju momčadi bio je prisutan i tijekom proslave naslova, a jedan od najglasnijih igrača u sastavu prvaka Draymond Green nije razočarao navijače.

‘Quickie’

Očekivalo se kako će tijekom parade “bocnuti” rivale iz Clevelanda, a on je to i učinio odjenuvši majicu na kojoj je na prsima pisalo “Quickie” aludiravši na to kako su brzo završili posao u finalnoj seriji. Također slovo Q bilo je stilizirano kao i logo na dvorani u Clevelandu koja nosi ime QuickenLoans kako ne bi bilo zabune na koga se odnosi natpis.



Green je tijekom intervjua kazao kako je tu majicu odabrao jer nije zaboravio kako je najbolji igrač Clevelanda LeBron James tijekom prošlogodišnje proslave svog naslova nosio majicu s provokativnim natpisom “Ultimate Warrior” pa mu se time želio revanširati.

James je reagirao putem društvenih mreža na Greenovu majicu napisavši:

“Brzi? Zar je to sve što je napisala?”

Super momčad

Ta Jamesova opaska naišla je na odobravanje nekih velikih NBA zvijezda poput Jamesa Hardena.

Osim majicom, Green se dotaknuo Jamesa i tijekom svog govora reagiravši na Jamesovu izjavu kako su Warriorsi dovođenjem Kevina Duranta u svoje redove prošloga ljeta napravili “super momčad” protiv koje nitko u ligi nije imao izgleda.

“Super momčad ovo, super momčad ono… Reći ću ti nešto druškane – ti si taj koji je započeo taj trend”, rekao je Green aludiravši na Jamesov prelazak iz Clevelanda u Miami Heat u ljeto 2010. godine kada je s Dwyaneom Wadeom i Chrisom Boshom stvorio veliki trojac koji je osvojio naslove prvaka 2012. i 2013. godine.