VRANKOVIĆ OTVORENO U STANJU U HRVATSKOJ REPREZENTACIJI: ‘HKS je jedini savez kojem se igrači uporno ne odazivaju’

Predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza Stojko Vranković progovorio je o problemima u reprezentaciji

Hrvatska košarkaška reprezentacija odigrala je dvije kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo u znatno oslabljenom sastavu te je shodno tome upisala i dva poraza. Izbornik Skelin nije imao prevelik izbor s obzirom na to da nije mogao računati na igrače iz NBA i Eurolige, ali svejedno je dobio i neke odbijenice:

‘Igrači se uporno ne odazivaju’

“Možemo o svemu otvoreno. Nisu htjeli doći Ivan Buva i Fran Pilepić. Nismo stupili u kontakt s Leonom Radoševićem i Antom Tomićem, iako oni, zbog toga što su Euroligi, ne bi niti mogli igrati. Rok Stipčević bio je ozlijeđen, dok je Tomislav Zubčić lagao oko ugovora. Već uoči okupljanja imao je potpisan ugovor s Telekom Bonnom i radio je budalu od svih nas. Povlači se i taj Justin Hamilton, a on nikada, koliko znam, nije ni želio igrati za Hrvatsku. Mogu se samo zapitati zašto je HKS jedini savez u Hrvatskoj kojemu se igrači uporno ne odazivaju.”, rekao je Vranković u razgovoru za Sportske Novosti.

‘Već je došlo do pormjena’

Razgovorao je predsjednik HKS-a i s našim najboljim pojedincem, Bojanom Bogdanovićem:



“Zajednički je zaključak da se moramo plasirati na SP. kao predsjednik mogu istrpjeti da Bogdanović ne dođe na doručak za vrijeme reprezentativnih priprema ili da se u sedam dana na pripremama povuče u sebe i ni s kim ne razgovara, jer to nije problem koji u konačnici šteti reprezentaciji, i to ne zato što je to Babo, koji je i meni drag, nego iz razloga što je on naš najbolji igrač. No, ne možemo, kao na posljednjem eurobasketu, imati 12 “mušica” u 12 glava igrača. Tu mora biti promjena, tu će doći do promjena i već je došlo do promjena”, dodao je.