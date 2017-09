[VIDEO] ČUDESNI DJEČAK SLOVENSKE KOŠARKE ZALUDIO EUROPU: Perez ga gleda poput Ronalda! ‘Već sad je na tragu Dražena i Kukoča’

Luka Dončić, 18-godišnja mlada zvijezda slovenske košarkaške reprezentacije, zaludio je košarkašku Europu.

Nevjerojatna je lakoća s kojom ovaj mladac igra. S toliko godina, Dončić na parketu izgleda poput rutinera. Kod njega nema panike. On točno zna što će s loptom, ima odličan pregled igre i strašne fizičke predispozicije.

Visok je 2.01 i težak 95 kg. A igra na poziciji beka. Za njega su košarkaški stručnjaci kazali, a među njima je bio i, od jučer bivši hrvatski izbornik Aco Petrović, kako je Luka, u onom trenutku kad on odluči, sigurno prvi pick NBA drafta.

Luka Dončić najbolji je mladi košarkaš svijeta

Bez sumnje, Luka Dončić najbolji je mladi igrač svijeta. Ova čudesna priča Luke Dončića počela je još kad je on bio klinac. Još kad je imao četiri, pet godina, Luka je bio vješt s loptom. Znao je predriblati igrača, vidjelo se kako je talentiran za loptačke sportove. Nakon toga je došao period tenisa, rukometa, ali nogomet je nekako volio najviše. I onda je došla košarka.



Njegovi treneri u školi košarke kažu kako je među svojim vršnjacima, znači desetogodišnjim dječacima, izgledao kao da nije s ove planete. Rok Dežman bio je Lukin trener u mlađoj selekciji. Upravo je nakon svog prvog selekcijskog treninga, završio kod njega u momčadi.

“Nevjerojatno koliko je Luka bio bolji od drugih. Bio je moćniji, viši… Igrao se sa protivnicima”, kazao je u dokumentarom filmu slovenskog Planet TV-a (Siol.net Sportal) Rok Dežman, koji nosi naziv “Čudesni dječak košarke”.

U finalu zabio 54 poena, uz 11 skokova i 10 asistencija

Luka je, tijekom svog odrastanja, bio dobar i uzoran dječak. Njegov otac Saša Dončić, umirovljeni srpski košarkaš koji je tijekom svoje karijere igrao za klubove uglavnom u Sloveniji, a nastupao je po terenima u Francuskoj i Srbiji, kazao je kako se Luka sjajno adaptirao na novi sport i onda je počela njegova uzlazna putanja.

Luka je 2012. godine, na turniru do 13 godina starosti, u finalu upisao 54 poena, 11 skokova i 10 asistencija. Nekoliko mjeseci kasnije Real Madrid je zakucao na vrata ljubljanske Olimpije, u kojoj je Dončić potekao, te potpisao petogodišnji ugovor s 13-godišnjim klincem. Njegovu majku Mirjam Poterbin jako je bilo strah kako će se Luka snaći u Madridu. No, on se jako dobro snašao. Sa svega 15 godina Dončić je počeo igrati za Realovu momčado do 18 godina, ali i za seniorsku rezervnu momčad, u kojoj je bilježio u prosjeku 14,5 poena, 6,2 skoka i 3,1 asistenciju.

Zbog toga, od najranijih dana Luku Dončića uspoređuju s Draženom Petrovićem. Izbornik Španjolske Sergio Scariolo za njega je kazao kako je on klinac kakvog nema u Europi i kako je ispred njega velika karijera.

“On je sretan što može igrati u tako velikom klubu kao što je Real Madrid i igrati Euroligu. A to malo koji igrač njegovih godina može i uživa”, izjavio je Sergio Scariolo uoči EuroBasketa.

Igrač za triple – double

“On je igrač za triple – double. Već sad je na tragu Dražena i Kukoča, na tom je putu da postane tako dobar. On je budući NBA igrač koji će predvoditi strance u NBA ligi”, kazat će za njega bivši slovenski košarkaš Marko Milič. A kad za Luku pitate u Madridu, svi govore kako je nevjerojatno da tako mladi igrač igra tako dobro i ozbiljno.

” On je veliki košarkaš, imat će veliku karijeru”, izjavio je jedan taksist u dokumentarcu “Čudesni dječak košarke”. Luka Dončić trenutno sad ne razmišlja o NBA ligi niti draftu. I sam je svjestan da je Europa, trenutno, bolja za njegovo igračko odrastanje.

Svoj seniorski debi Luka Dončić upisao je 30. travnja, s kojim je postao najmlađi igrač koji je debitirao u dresu Real Madrida! Imao je tek 16 godina, dva mjeseca i dva dana kada je postigao svoju prvu tricu protiv Unicaje. Gledajući ukupno u španjolskoj ligi, Dončić je treći najmlađi koji je debitirao, odmah iza Rickyja Rubija (14 godina i 11 mjeseci) i Angela Rebola (15 godina i 3 mjeseca).

Dončić je postao ravnopravan član prve momčadi Reala na početku sezone 2015/2016. U Euroligi je debitirao u listopadu 2015. sa svega 16 godina. Postao je 12. najmlađi igrač koji je debitirao u Euroligi od sezone 2000/2001.

Lani je postao standardni član prve momčadi te je poneke utakmice čak započinjao od prve minute. Osvojio je premijerne nagrade za najboljeg igrača kola u domaćoj ACB ligi i Euroligi te je na kraju sezone jednoglasno proglašen nadolazećom zvijezdom u najelitnijem europskom klupskom natjecanju (Euroliga). U prosjeku je bilježio 7,8 poena, 4,5 skokova i 4,2 asistencije po susretu u Euroligi.

Tri reprezentacije trgale se za Dončića

Čak tri reprezentacije trgale su se za Dončića zbog njegovih korijena – Srbija, Crna Gora i Španjolska, čiji je stanovnik bio tri i pol godine prije nego li je objavio da će nastupa za Sloveniju. Upravo ga je Španjolska jako htjela zakapariti kao igrača za budućnost reprezentacije. No, Luka je poslušao svoje srce i izabrao Sloveniju. Njegova majka Mirjam kaže kako nije bilo dileme za koga će Luka nastupati.

“Poštujemo njegovu odluku. Niti u jednom trenutku nismo mu stvarali pritisak i zvati ga”, objasnio je Scariola. Njegov je cimer na Eurobasketu Goran Dragić, zvijezda NBA lige i igrač Miami Heata.

“Iako je tek klinac koji gleda crtiće i Prijatelje, Luka je već sad zvijezda”, rekao je razigravač slovenske reprezentacije.

Poput Ronalda

Kakva je Luka Dončić u Madridu zvijezda, najbolje dočarava odnos koji ima s predsjednikom Real Madrida Florentinom Perezom koji obožava Luku poput Ronalda.

Luki Dončiću predviđaju veliku budućnost. Ako se nastavi razvijati u pravom smjeru, Dončić bi, kada jednom završi karijeru, mogao otići u povijest kao najbolji europski košarkaš svih vremena, možda i jedan od najboljih u povijesti. Vrijeme će dati odgovor. A neke stvari na tom tragu mogli bi vidjeti već sutra u finalu EuroBasketa.

Od 20.30 u Istanbulu u poznatoj Sinan Erdem Areni Dončić će, zajedno s Dragićem, izaći na parket slavne dvorane protiv Srbije. Čitava Slovenija gledat će prema njima dvojici kao predvodnike na putu prema snu. Na putu prema oblacima. Na putu prema košarkaškoj slavi, na putu prema povijesti.