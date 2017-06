VELIKI INTERVJU: Šarić priznao što misli o MVP nagradi koju nije dobio i otkrio bi li više volio uspjeh s klubom ili Hrvatskom

Nakon što je većim brojem glasova nagrada za najkorisnijeg novaka u NBA ligi otišla u ruke Malcolma Brogdona iz Milwaukee Bucksa u konkurenciji u kojoj je bio i Dario Šarić, koji je pak izabran u najbolju rookie petorku, hrvatski košarkaški reprezentativac osvrnuo se na izbor, što je bila samo jedna od tema u njegovom razgovoru sa Denisom Svirčićem.

“Sigurno bi mi, kao i svakom igraču, nagrada puno značila. Bila bi kruna moja dosadašnje karijere i bila bi temelj za nastavak. Ali eto, NBA je odlučio kako je odlučio i treba čestitati protivniku. Prezentirao sam dobre igre tijekom cijele godine, imao sam više dobrih utakmica kada se otvorila startna pozicija i kada sam pokazao da mi pripada startno mjesto. Mislim da sam nagradu zaslužio, da sam imao najviše za ponuditi od svih nominiranih u u tom krugu. Čast je biti i u konkurenciji među zadnja tri, no ljudski je željeti, kad si već do tuda došao, da odeš do kraja. Kad se sve stavi na papir, zaslužio sam nagradu no, Bože moj, ovo će biti poguranac za dalje da pokažem da je netko pogriješio”, kazao je Šarić u uvodu razgovora.

NBA legende bi Šariću dale nagradu

“Izuzetno je velika čast da su me kroz medije podržavale veličine poput Shaquillea O’Neala, Charlesa Barkleyja i Tracyja McGradyja. Stvarno mi to puno znači, to su igrači koji su napravili pomak u košarci na svojim pozicijama. Veliko hvala su mi njihove rečenice i to će me motivirat za daljnji rad. Mediji su odlučili tako kako su odlučili, ja nisam taj koji će upirat prstom u pojedince, više mi znači što su moj trud i prezentacije na parketu prepoznati.”

Okrenuo se potom Šarić reprezentaciji čija okupljanja i utakmice nikad ne propušta.

“Već dugi niz igram za reprezentaciju, od svoje 14. ili 15. godine sam zauzet reprezentacijom. Znam kako sam se osjećao kad sam prvi put zaigrao za izabranu vrstu u Osijeku u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, praktički odmah nakon U18 prvenstva na kojem smo bili prvaci u Litvi. To je nešto što se u meni izgradilo kroz godine. Do kada budem zdrav i do kada budem mogao ponuditi dobre igre, ja ću se reprezentaciji odazivati”, kazao je dodavši da reprezentacija očito svima ne znači jednako kao njemu i nastavio najavom Eura:

Zlato s Hrvatskom ispred svega

“Teško je reći što nam nedostaje da osvojimo Europsko prvenstvo, prošlo ljeto sam po prvi put osjetio zanos, zajedništvo, kemiju koja je potrebna za uspjeh. Izbornik Aco Petrović je prošlo ljeto napravio dobar posao u odabiru igrača, svi su bili spremni i zadovoljni svojim ulogama u momčadi. Zašto tako ne bi bilo i ovog ljeta? Pritisak je igrati za Hrvatsku, neki odustaju. Bez obzira na to što smo mala zemlja naviknuti smo na velike uspjehe sportaša”, objasnio je Šarić riješivši dilemu bi li više volio biti NBA prvak ili osvajač zlata sa reprezentacijom:

“Puno bi mi značilo osvajanje NBA naslova, ali ako već moram birati, sigurno da bi za naše ljude i meni osobno draže bilo donijeti medalju sa nekog velikog natjecanja.”

Što je još Šarić rekao pogledajte u videu: