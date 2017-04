VELIKA SRAMOTA HRVATSKE KOŠARKE IMA NASTAVAK: ‘Otkačite više, i vi iz FSV-a i ti “horvat” od Kvarnera. Možete li se pogledati u ogledalo?’

Nevjerojatan rezultat s utakmice mlađih kadetkinja Primorsko-goranske županije proširio se regijom. Naime, u susretu ekipa FSV (Flumen Sancti Viti) i Kvarnera slavila su djevojčice iz FSV-a s ogromnih 218-0.

Da, dobro ste pročitali, 218-0. Pitate se što se dogodilo da je došlo do ovog neshvatljivog rezultata? Kvarner je morao preko noći stvoriti mlađekadetsku momčad jer bi u suprotnom HSK zabranio sudjelovanje seniorskoj ekipi u A-2 ligi za prvaka.

Iako je Savez već bio zabranio sudjelovanje seniorskoj ekipi u A-2 ligi za prvaka, iz kluba su zatražili od HKS-a da nastupe u državnoj ligi do 12 godina, no HKS je odbio njihov zahtjev i tako natjerao mlade košarkašice da igraju sa suparnicama koje su starije tri do četiri godine, što je u mlađim kategorijama jako puno. Rezultat toga je i ova nevjerojatna utakmica.



U dvije utakmice tek nekoliko puta prešle centar

Kvarnerove košarkašice su u dvije utakmice (izgubile su i od Gospića 104-5) tek nekoliko puta prešle centar. Mnoge je zgrozila činjenica da su curice “žrtvovane” i samim time osramoćene. Iz Kvarnera priznaju da su prijavili mlađu momčad, ali za sramotu optužuju ljude iz Saveza i FSV-a.

Na HKS su ljuti jer su ih natjerali da zaigraju, a na suparnike iz FSV-a jer su, tvrde, iskoristili ovu utakmicu kako bi se osvetili za poraze u seniorskoj ligi. Na svojoj Facebook stranici ŽKK Kvarner Rijeka obratio se javnosti.

Njihovo priopćenje prenosimo u cjelosti.

‘Mislili smo ne reagirati, mislili smo da će proći’

“Mržnji prema ŽKK Kvarneru nema kraja.

Mislili smo ne reagirati, mislili smo da će proći. Kad smo pobijedili FSV u prvoj utakmici, tada se pisalo da su to “heroine”, koje eto, igraju protiv “bogatašica” iz Kvarnera, pa su zato izgubile. Kad smo rastavili FSV na “proste faktore” u drugoj utakmici, kad nisu mogli zabiti koš iz igre, tada “heroine” više nisu bile “heroine”, jer je u novom proračunu RSS-a za FSV izdvojeno 3 puta više novca nego za ŽKK “Kvarner”, pa financijski aspekt ne stoji više.

Kao zmija noge sakrili su činjenicu da su ih napustile neke igračice i trener jer im klub nije bio u stanju isplatiti ni minimalnu dogovorenu naknadu… Ono za što su optuživali Kvarner dok su bili članovi Kvarnera, sada su isto radili kao “rukovoditelji” FSV-a.

‘ŽKK Kvarner je ispoštovao propise, i nije bilo mogućnosti da se klub kazni’

Drugovi iz FSV (jeste li gladali komediju “Gospoda i drugovi” Fadila Hadžića? Ako jeste, znat će te zašto su to drugovi) su pokušali ono što su izgubili na terenu ostvariti za “zelenim” stolom. Međutim, ŽKK Kvarner je ispoštovao propise, i nije bilo mogućnosti da se klub kazni izbacivanjem iz Lige za prvaka, kao što je FSV tražio.

Fascinantno je da se na jednom forumu pojavila odluka o izbacivanju Kvarnera iz lige. Kako je ta odluka došla tamo? Tko je tu odluku poslao FSV-u? Ta odluka se tiče samo Kvarnera i HKS-a.

Kvarner je obavijestio HKS da ima djevojčice stare 10-12 godina, koje su počele trenirati, jer je klub djelovanjem raznoraznih “tipova” morao sve započeti od nule. Međutim, propozicije natjecanja u A2 ligi traže da se nastupi u ligi U14. Mi smo željeli igrati Otvoreno prvenstvo Hrvatske U12 (i igrati ćemo ga), međutim stav HKS-a bio je jasan – propozicije se moraju poštovati.

‘I, što sad? Izgubile su cure 200 razlike. Pa što?’

I, što sad? Izgubile su cure 200 razlike. Pa što? Svaki početak je težak. Protivnik je igrao korektno. Presing po cijelom terenu. Trebalo se osvetiti za poraz seniorki… Naše su cure igrale bez nekih od najboljih “igračica”, što ne znači da bi rezultat bio drugačiji. Ali će slijedeći vikend te iste curice, naše “princeze” (jer one to jesu, ma što razno-razni “horvati” mislili o tome) protiv Pule i Stoje postići neki koš više, na U12 prvenstvu postići će možda i neku pobjedu. Svaki je početak težak. Ali one su taj svoj početak odradile sa smješkom, uz pizzu i kolu. Slijedeće nedjelje će ih u Rijeku doći gledati njihovi uzori, naše seniorke, koje im i drže treninge, i sigurno će cure igrati bolje.

Zar treba ŽKK Brodu na Savi zabraniti natjecanje jer je izgubio od Medveščaka 100 razlike? Gospiću kad je izgubio od Novog Zagreba preko 100 razlike? Brodu 1244 i Otočcu jer ne mogu nikog pobijediti (imaju li ti klubovi mlađe kategorije)? Nije li “Eddie the Eagle” nastupio u skijaškim skokovima na Olimpijskim igrama 1988. i završio 73. od 73 skakača, “smiješno” malim skokovima? Jamaica u bobu? Pa što… To je sport. Uvijek ima boljih od tebe.

Porazi su sastavni dio sporta. Pa i veliki. Naše su seniorke ove godine u CEWL-u doživljavale teške poraze. Neki su nam se “dušebrižnici” smijali. Sad kad kročimo put A1 lige, što nekima, a zna se i kome, drugovima iz Fudbalskog Saveza Vojvodine (FSV), smeta, vidi se zašto smo to radili. Samo jaki protivnici, veliki porazi, staviti će te na mjesto gdje jesi. A mi smo to radili svjesno.

‘Bitno je kakvi će ljudi postat’

I “princeze” će se vratiti bolje i jače. Što je neko očekivao? Da ćemo pobijediti dvije godine starije igračice koje barem 2-3 godine duže treniraju?

I znate što? Uopće nije bitno da li će Nina, Nika, Dorotea, Ivona, Elena, Patricija, Petra, Katarina i ostale postati košarkašice. Bitno je kakvi će ljudi postati. I zato nas je baš briga za ovu sezonu. I slijedeću. I svaku slijedeću. Kad se za 15 godina sretnemo negdje, kad popijemo kavu, kad vidimo kakve su žene postale, koja je direktorica, koja odvjetnica, koja predsjednica, kakve su majke… tada ćemo znati da li smo od njih napravili “osobe”. I ako se budu rukovodile onime što su radile u subotu, a to je da uvijek daju sve od sebe, pa makar na kraju i izgubile, ako se uvijek mogu pogledati u ogledalo, onda će znati da su uspješne. Da su “winneri”. Pobjednice.

Uglavnom, ako je FSV protiv naših “curica” bio nježan, nama je samo žao što mi u seniorskoj utakmici nismo bili “nježniji”. Pobjedili smo samo 52 razlike, a mogli smo i preko 60… Šteta… Da smo znali da se “nježnost” tako pokazuje.

‘Jel Vam uzimamo kruh’

Hvala na nježnosti. Hvala “Novom listu” na “objektivnom” izvještavanju sa utakmice “Kvarner”-“Dubrava”. Hvala na pogrešnom “citatu” našeg trenera (točan citat bio bi: “Takve su propozicije HKS-a (svaki A2 ligaš mora igrati U14 prvenstvo)”, a ne ova laž koja je napisana u novinama)…

Otkačite više, i vi iz FSV-a i ti “horvat” od Kvarnera. Jel Vam uzimamo kruh? Jel imate više “para” od grada od nas? Jel Vam uzimamo djecu? Samo radimo svoj posao, šutimo, treniramo, pobjeđujemo, gubimo i krećemo prema prvoj ligi. Znamo da vas to smeta, ali, psi (u ovom slučaju kerovi) laju, a karavane prolaze.

Možete li se, drugovi rukovodioci iz FSV-a, a i vi, druže “horvat”, pogledati u ogledalo? Princeze mogu”, stoji u priopćenju.