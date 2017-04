URNEBESNA SCENA: Centar Bullsa ostao bez tenisice pa krenuo u neobičnu osvetu

Komična se sitaucija dogodila tijekom nedjeljne utakmice NBA doigravanja između košarkaša Chicaga i Bostona.

Celticsi su kao gosti u United Centeru slavili sa 104-95 i izjednačili seriju u prvom krugu na 2-2. Isaiah Thomas je bio prvo ime kod pobjednika, u dresu domaćih je briljirao Jimmy Butler, a naslov najvećeg komedijača pripao je centru Bullsa Robinu Lopezu.

On je u jednom duelu pod obručem ostao bez tenisice, a to je prmijetio igrač gostiju Jae Crowder i nonšalantno bacio Lopezovu obuću izvan terena. Nije se to dopalo Lopezu pa je uhvatio Crowdera i držao ga sve dok nije došao do svoje tenisice. A dok ju je obuvao, iskoristio je priliku i kao osvetu odvezao Crowderovu tenisicu. Neobična je situacija ipak završila bez kazne za dvojicu šaljivaca.