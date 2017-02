TRENER 76ERSA NAHVALIO ŠARIĆA KAO NITKO: Nakon ove izjave hrvatski košarkaš morao se barem malo zarumenjeti

Četvoricu All-Star igrača u svojim redovima imaju Golden State Warriorsi, omjerom pobjeda i poraza 50-9 trenutačno najbolja momčad NBA lige. Upravo protiv njih u noći na utorak igrali su Philadelphia 76ersi, u čijim je redovima odličan nastup ubilježio Dario Šarić.

Igra hrvatski košarkaški reprezentativac već dulje vrijeme u sjajnoj formi, njegova rookie-sezona u dresu 76ersa upravo je odlična, a posebice se to odnosi na posljednjih dvadesetak dana, odnosno posljednjih osam utakmica. Prosjeci koje Šarić u njima bilježi su sljedeći – 20,4 poena, 8,8 skokova i 3,4 asistencije po utakmici u kojoj prosječno nastupa nešto više od 30 minuta. U tom razdoblju 76ersi su ubilježili po četiri pobjede i poraza i trenutačno su, 23 kraja prije osnovnog dijela sezone, na omjeru 22-37. Usporedbe radi, u cijeloj prošloj sezoni upisano je tek deset pobjeda uz čak 72 poraza.

Itekako je Šarićevim igrama zadovoljan trener momčadi Brett Brown, koji je nakon njegova učinka od 21 poena i po sedam skokova i asistencija protiv Curryja, Duranta, Thompsona, Greena i društva, izjavio:

“Volim Darija Šarića, volim baš sve u vezi njega. Najiskrenije to mislim. Čuli ste nas, svi smo govorili o tom mitu, kao o izmaglici, o njegovom dolasku. On dolazi, on dolazi, on dolazi, no tko je Šarić? I svi smo govorili istu stvar – ‘Ovaj grad će ga voljeti'”, sasvim iskren bio je Brown kojeg kod Šarića najviše fasciniraju radne navike.

“On je radnik, njegov mentalitet je krasan, a možemo pričati i o tome kako nikoga nije iznevjerio, a pred njega su i u njegovo ime stavljena velika očekivanja. On toliko puno radi i toliko puno brine, predstavlja gotovo sve što ja želim usaditi u ovu momčad kako bi grad bio na nas ponosan. Donosi nam ponos, duh i čvrstinu, sve one osobine koje želite da vas predstavljaju. Ponosan sam na način na koji je uskočio u NBA ligu”, zaključio je Brown.