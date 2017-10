TONI KUKOČ PROGOVORIO O DARIJU ŠARIĆU: Proslavljenog Splićanina posebno je naljutila jedna stvar! ‘Odjednom je postao škovaca’

Proslavljeni bivši hrvatski košarkaš Toni Kukoč prokomentirao je Darija Šarića i čitavu halabuku koja se digla oko njega uoči, za vrijeme i posebno nakon EuroBasketa na kojem je Hrvatska u osmini finala turnira doživjela debakl od Rusije.

Toni Kukoč postao je četvrti Hrvat u košarkaškoj Kući slave krovne svjetske košarkaške organizacije (FIBA), Kući slave, koja je smještena u mjestašcu Mies pokraj Ženeve. Dogodilo se u subotu na velikoj svečanosti, na kojoj su još inaugurirani američki Dream Team (kao prva momčad uopće), Shaquille O’Neal, Razija Mujanović, Dušan Ivković, Pero Cameron, Micky Berkowitz i Valdis Valters.

Još malo pa će proći mjesec dana od famoznog 10. rujna, Dana D hrvatske košarke i još jednog teškog razočaranja učinkom reprezentacije. Opet smo se sudarili sa stvarnošću koja sugerira da naša košarka nije dio europske elite kako smo mi mislili, Rusija nas je prebila u toj osmini finala u Istanbulu. Darijo Šarić našao se na udaru hrvatske košarkaške javnosti jer je odigrao slabu utakmicu protiv Rusije, a dio stručnjaka smatra kako je košarkaš Philadelphije čitavo natjecanje odigrao ispod očekivanja.



Šarić – kamen spoticanja međuljudskih odnosa u reprezentaciji

Pričalo se i pisalo da je Šarić kamen spoticanja međuljudskih odnosa u reprezentaciji u kojoj mu iskusniji zamjeraju lidersku ulogu, spominjala su se i maltretiranja koja je navodno proživljavao od starijih kolega, ali i nedefinirani privatni problemi. Nešto ili sve od toga vjerojatno je razlog i zbog kojeg je Šarić nakon Europskog prvenstva nestao i prestao se javljati najbližima pa tako neko vrijeme niti roditelji nisu znali gdje je i što im se događa sa sinom.

“Otkako je počeo igrati košarku, njemu je na teret stavljena uloga spasitelja. Kakav spasitelj? Glupo je razgovarati na takav način, ne može jedan igrač, koliko god dobar bio, biti spasitelj. Njemu u ovom trenutku treba ruka pomoći, a vidim da je otvorena sezona pljucanja po njemu. Nije baš prošlo puno vremena otkako su svi tvrdili da je zaslužio biti proglašen novakom godine u NBA ligi na temelju onoga što je odigrao u posljednja dva do tri mjeseca u Philadelphiji. Odjednom je postao škovaca (smeće)”, istaknuo je legendarni hrvatski košarkaš za Sportske novosti koji je sa Chicago Bullsima tijekom svoje NBA karijere osvojio tri naslova prvaka.

‘Dario Šarić jest talentiran, ali…’

Kukoč je nastavio u istim tonu…

“Znači, od jutra do navečer se sve promijenilo i to je ono što me najviše smeta. Dario Šarić jest talentiran, ali on još nije izgrađena košarkaška figura i s njim treba puno raditi. Vratit ću se na tvrdnju da mi nemamo sustav igre i zato se dogodilo da Dario u reprezentaciji nije znao što mora raditi. Od njega su se tražili poeni, skokovi, asistencije, prijenos lopte, selilo ga se po raznim pozicijama. Te “trica”, te “četvorka”, te “petica”… Ne da on to ne može, nego možda i ne shvaća sav taj dio. U svemu tome nema realnosti. Ponavljam da on nije spasitelj, to je pretjerano i kontraproduktivno”, dodao je Splićanin koji je istaknuo i kako je najgore od svega što je Hrvatska ostala bez rezultata i pritom nije ništa napravila za budućnost reprezentacije.

“Šteta je što Europsko prvenstvo nismo iskoristili da pružimo priliku petorici mlađih igrača, ništa ne bismo izgubili što se rezultata tiče, a u projekciji onoga što dolazi, bili bismo na dobitku. Sada nas taj posao ionako čeka, svakako nas očekuje pomlađivanje. Moje je mišljenje da u toj reprezentaciji najstariji igrači moraju biti Bojan Bogdanović i Dario Šarić. Puno je posla pred nama, sa svim igračima od kojih očekujemo da će igrati za reprezentaciju, morat ćemo razgovarati, morat ćemo raditi na stvaranju osjećaja zajedništva, međusobnog povjerenja i prijateljstva. Jedino tako ćemo krenuti naprijed, to su osnovne stvari na kojima reprezentacija može funkcionirati. Naravno, da bi to bilo tako, svi se oni moraju odazvati u reprezentaciju”, naglasio je Kukoč.

‘Činjenica je da naša reprezentacija nema kulturu igranja i nema sustav igre’

Upravo je to bio problem ovoga ljeta. Na ovaj ili onaj način reprezentaciju su eskivirali baš ti mlađi igrači poput Marija Hezonje, Ivice Zupca, Ante Žižića… Ne želimo ispasti odvjetnici Ace Petrovića, ali sumnjamo da oni ne bi bili u reprezentaciji da su se odazvali na pripreme.

“Činjenica je da naša reprezentacija nema kulturu igranja i nema sustav igre. Previše ovisimo o učinku pojedinaca. Ako taj netko stavi 35 poena, onda ćemo biti u prilici dobiti utakmicu. Ako ne stavi, mi glatko gubimo. To nije to. Utakmice se moraju pobjeđivati sustavom u kojemu svatko zna što mu je raditi, gdje je sve postavljeno u detalje”, otkrio je Kukoč.