TONI KUKOČ ODBACIO TEORIJE UROTE: ‘Onako pošteno, ni ja ne bih glasao za Darija Šarića’

Puno se buke diglo posljednjih dana nakon što Dario Šarić nije izabran za novaka godine u NBA ligi. No, pomalo iznenađujuće, legendarni hrvatski košarjkaš Toni Kukoč izjavio je da ni on ne bi svoj glas dao Šariću.

“Onako pošteno, ni ja ne bih glasao za Darija Šarića za novaka godine”, rekao je Kukoč u intervjuu za Jutarnji list.

‘Dario nije pokraden’

Šarić je prije nekoliko dana kao prvi Hrvat u povijesti izabran u najbolju petorku novaka NBA lige, a bio je i među trojicom finalista za najboljeg ‘rookieja’. Ta je nagrada na kraju, na Šarićevo razočaranje, ipak pripala Malcolmu Brogdonu iz Milwaukeeja što je izazvalo brojne kritike i žestoku raspravu na društvenim mrežama.



“Šarić ima velike kapacitete, posljednjih mjeseci, od polovice veljače, igrao je odlično, našao svoje mjesto u momčadi, otvorilo mu se, dobio je minutažu. Priznat ću da me ugodno iznenadio na poziciji četvorke, to mu je prirodnija pozicija i od trojke ili niskog krila. Jako je dobro da suigrači imaju povjerenja u Darija, on je na putu da bude baš kompletan igrač, prepoznaje situacije, ima sjajna dodavanja, izvanredan je u obrani. On mora pokušati odvesti Philadelphiju u doigravanje, a kad to uspije, bit će prvi Hrvat izabran u All-Star momčad”, istaknuo je Kukoč, a onda i pojasnio zašto ipak ne bi glasao za Darija.

“Čitao sam razne komentare, ali mislim da Šarić nije oštećen, pogotovo nije pokraden. Malcolm Brogdon je igrao cijelu sezonu i u doigravanju izvanredno. Pri izboru se moraju gledati 82 utakmice, a ne posljednji mjeseci. Brogdon je razigravač, Bucksi su bili šesti na Istoku, Ameri nisu pristrani, nisu povukli za Brogdona zato što je Amerikanac. No, Šarić je stekao sjajnu reputaciju, odličan je. Njegov klub ima mladu momčad, dva puta je uzimao ‘pick 1’ na draftu i ako ostanu tri, četiri godine zajedno, dosegnut će razinu Clevelanda i Bostona”, zaključioje Kukoč.