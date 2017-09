TO JE TO, SVE ZNAMO! Bogdanović, Šarić i društvo saznali protiv koje reprezentacije traže četvrtfinale

Hrvatska košarkaška reprezentacija saznala je suparnika s kojim će igrati u osmini finala Europskog prvenstva. Odluka o tome koja će se reprezentacija sučeliti izabranicima Aleksandra Petrovića čekala se do kraja večeri, odnosno utakmice između Latvije i Turske, a konačnih 89-79 za Porzingisa i društvo znači da jedan od parova osmine finala natjecanja formiraju Hrvatska i Rusija.

Utakmica je to koja će se igrati u nedjelju 10. rujna, a pobjednik tog ogleda sučelit će se s boljim iz susreta Litva-Grčka u četvrtfinalu turnira.

Pobjeda Latvije u skupini D zatvorila je krug od tri reprezentacije s omjerom od četiri pobjede i jednog poraza, u kojem je Srbija prva, Latvija druga, a trećeplasirana Rusija ide na Hrvatsku u borbi za četvrtfinale.

Latvijci su vodili od samog početka, a krajem treće četvrtine stigli su i do 14 koševa prednosti. No, Turci su u samoj završnici treće i početkom zadnje četvrtine velikom serijom došli na samo dva koša zaostatka. Latvijci potom koriste brojne pogreške Turaka i ponovno četiri minute prije kraja dolaze do dvoznamenkaste prednosti od deset koševa (82-72). Turci se više ne uspijevaju vratiti, te domaćin prvenstva s četvrtog mjesta ide u osmini finala na europske prvake Španjolce. Kod Latvijaca je briljirao igrač New Yorka Porzingis s 28 koševa i 7 skokova, a odličan je bio Blums s 17 koševa, dok su Turke predvodili Osman (24) i Mahmutoglu (19).

U zadnjem susretu skupine C u Cluju Crnogorci su očekivano slavili protiv domaćina Rumunjske s 86-69 i potvrdili treće mjesto. Crnogorce su predvodili Đurišić (14), Dubljević (13) i Radončić (13), a Rumunje Kuti s 18 poena.

U osmini finala igrat će u subotu Slovenija-Ukrajina, Njemačka – Francuska, Finska – Italija i Litva – Grčka, a u nedjelju Hrvatska – Rusija, Srbija – Mađarska, Latvija – Crna Gora i Španjolska – Turska.