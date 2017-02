TO JE BILO PRILIČNO BEDASTO: Šarić vuče 76erse prema doigravanju, a njegov suigrač ga skoro prebacio na popis ozlijeđenih

Košarkaši Philadelphia 76ersa, NBA momčadi u čijim redovima igra hrvatski reprezentativac Dario Šarić, u borbi su za doigravanje za naslov prvaka. Točno 26 utakmica preostalo im je za odigrati da negativni omjer 21-34 pokušaju popraviti i izboriti se za mjesto među najboljih osam na Istoku.

Posao neće biti lak, no posljednje mjesto konferencije koje vodi u najbitniji dio sezone nije tako daleko. Drže ga Detroit Pistonsi sa 26 pobjeda i 30 poraza i dalje su sve opcije otvorene. No, da bi se 76ersi doigravanja i uhvatili bit će potrebno nastaviti s dobrim rezultatima, a trenutačan niz od tri vezane pobjede nastaviti produživati. Za takvo što od koristi bi im itekako bio najbolji igrač Joel Embiid (20,2 poena, 7,8 skokova po utakmici) koji nije nastupio od kraja siječnja, no čiji izostanak ostatak momčadi nadoknađuje prilično uspješno.

Jedan od onih koji taj posao dobro odrađuju je i hrvatski rookie Dario Šarić koji kroz posljednje četiri utakmice bilježi 20,75 poena i 6,5 uhvaćenih lopti u prosjeku i koji svojom energijom i svestranošću vuče sastav. Njegova bi ozljeda bila prilično bolan udarac za momčad, baš kao što je bio bolan i ovaj njegova suigrača Richauna Holmesa tijekom posljednje odigrane utakmice i pobjede protiv Charlotte Hornetsa: