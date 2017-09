‘SVE JE BILO KRIVO POSTAVLJENO’: Marko Tomas otkrio što nije štimalo u reprezentaciji i zašto je patio Dario Šarić

Već danima ne prestaju analize i traženje razloga za debakl hrvatske košarkaške reprezentacije na Europskom prvenstvu. Naša je nacionalna momčad završila natjecanje u osmini finala nakon teškog poraza od Rusije (101-78).

U razgovoru za tportal svoje je dojmove iznio Marko Tomas (32), jedan od veterana u reprezentaciji. Njegovo je mišljenje da je previše toga bilo podređeno dvojici naših najboljih igrača, Bojanu Bogdanoviću i Dariju Šariću.

‘Reprezentaciju ne čine dvojica igrača’

“Hrvatska košarkaška reprezentacija nisu dvojica igrača nego skup 12 najboljih igrača koje imamo. Od početka je sve postavljeno na krivim temeljima. Mi stariji igrači smo prvog dana priprema zaključili kako to nije dobro jer bi nas ostalih deset lako mogli ostati bez samopouzdanja. Znali smo da niti njihovih 60 koševa po utakmici neće biti dovoljno za dobar rezultat. Pogotovo uz obranu kakvu smo igrali. Dario i Bojan su neosporno dvojica naših najboljih igrača, ali nismo igrali kao momčad. Također, moram reći kako su međuljudski odnosi usprkos problemima bili jako dobri. OK, bilo je individualnih nezadovoljstava, ali to treba potisnuti jer ipak je ovo hrvatska reprezentacija”, rekao je Tomas.

Osvrnuo se i na slučaj Darija Šarića koji je posljednjih dana bio na meti brojnih kritika, za mnoge i glavni krivac za poraz od Rusije.

“Možda bi se Dario komotnije osjećao da je ovakvo natjecanje igrao s generacijom s kojom je osvajao kadetske i juniorske medalje te se nametnuo kao pravi vođa. No, ovako je ipak ostao u sjeni Bojana Bogdanovića i to mu je teško palo. To se vidjelo iako moram reći kako je Dario u ovih godinu dana nevjerojatno napredovao, ali isto tako mediji su mu stavili prevelik pritisak na leđa. Ja sam siguran da je to bio samo njegov loš dan i to će lagano prebroditi”, mišljenja je Tomas.