SUDBONOSNI TRENUTAK DVA SVEMIRSKA KLINCA: Evo kako su Dragić i Dončić izgledali prije deset godina

Sve što je slovensko, a što ima veze s košarkom, ovih je dana pravi sportski hit.

Slovenija je jučer u polufinalu EuroBasketa razvalila aktualne prvake Europe Španjolce rezultatom 92-72. Naši zapadni susjedi postali su prava košarkaška nacija o kojoj bruji Europa. Znalo se kako Slovenci imaju jaku momčad. Znalo se i to da su Dragić i Dončić pakleni dvojac.

No, rapsodija koju košarkaška reprezentacija Slovenije pokazuje na EuroBasketu, teško je opisati riječima. To se, jednostavno, mora vidjeti. Dva slovenska asa senzacionalno su svoju reprezentaciju doveli do finala turnira kao idealno utjelovljenje ofucane frazetine “savršena kombinacija mladosti i iskustva”. No, ta ofucana i izlizana fraza ponovno je oživjela u slovenskom dresu.

Jer 18-godišnji Dončić najbolji je mladi košarkaš svijeta, što dokazuje na svakoj utakmici EP-a, a 31-godišnji Dragić ima gotovo desetljeće iskustva u NBA-u i to se itekako vidi u prijelomnim trenucima utakmica na EuroBasketu kad uzima stvar u svoje ruke i uništava protivnike. No, prije deset godina ova dva košarkaša nisu bila niti u planu za mapu najboljih košarkaša Europe.



Naime, na društvenim mrežama osvanula je fotografija Gorana i Luke. Dragić se tada, nakon avanture u španjolskoj Murciji, vratio na kaljenje u Sloveniju, u Olimpiju.

Klincima koji su trenirali u najmlađim kategorijama ljubljanskog kluba, slikanje sa svjetskim prvakom s U-20 reprezentacijom, koji je sa seniorima upravo igrao na SP-u i EP-u, bilo je ostvarenje snova.

Jedan od tih klinaca, 2007. impresioniranih dolaskom 13 godina starije zvijezde u usponu na njihov trening (zaokružen na fotografiji lijevo), bio je tada tek osmogodišnji Luka Dončić, kojeg prepoznajemo na desnoj strani u bijeloj majici s loptom ispod ruke. Danas Dončić nosi epitet slovenskog Dražena Petrovića.