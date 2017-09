[FOTO, VIDEO] PREDSTAVLJEN NOVI IZBORNIK: Stojko progovorio o nestalom Dariju Šariću! ‘Poslao sam mu poruku’

Hrvatski košarkaški savez u subotu je predstavio novog izbornika reprezentacije Ivicu Skelina.

“Uzeli smo tri, četiri dana odmora da se emocije malo slegnu i tek onda smo se našli s Acom. Razgovor je isključivo vođen oko utakmice koju smo izgubili od Rusa”, rekao je predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza Stojko Vranković na predstavljanju novog izbornika reprezentacije.

‘Aci skidam kapu jer uzeo je reprezentaciju kad to nitko nije želio’

Skelin će na klupi reprezentacije zamijeniti Acu Petrovića, koji je jučer dogovorio sporazumni raskid ugovora s HKS-om nakon debakla na EuroBaketu i teškog poraza od Rusije 78-101.

Pogledaj fotogaleriju

“Ja Aci skidam kapu jer uzeo je reprezentaciju kad to nitko nije želio. I to sam već nekoliko puta kazao. Napravio je odličan posao u Torinu, odličan rezultat u Riju. No, dogodila se ta utakmica s Rusijom i jednostavno morali smo reagirati” priča Stojko.

Puno se u posljednje vrijeme spominje i nezadovoljstvo Darija Šarića, no ponajbolji hrvatski košarkaš nikome se ne javlja, povukao se u samoću i ignorira pozive čak i od najuže obitelji. Ni predsjednik nije iznimka.

“Zvao sam Darija, no nije se javio. Poslao sam mu poruku i očekujem da će se javiti”.

‘Nužna je jedna smjena generacija’

Acin nasljednik bio mu je ujedno i prvi pomoćnik na EuroBasketu.

“Nije fer da pričam što nije bilo dobro jer sam bio prvi suradnik Aci. Skupa smo to prodiskutirali i pokušali napraviti najbolje. Nužna je jedna smjena generacija i jedna grupa igrača koja je manje igrala sad je na vratima reprezentacije”, kazao je Skelin.

Skelin će uz izborničku funkciju i dalje obnašati funkciju trenera momčadi Splita s čijom je mladom momčadi u posljednjih nekoliko godina postizao zapažene rezultate u našoj košarkaškoj ligi. Skelin će uz izborničku funkciju i dalje obnašati funkciju trenera momčadi Splita s čijom je mladom momčadi u posljednjih nekoliko godina postizao zapažene rezultate u našoj košarkaškoj ligi.