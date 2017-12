ŠTO UTAKMICA KARIJERE ZNAČI ZA HEZONJU? Trenutačno baš ništa, ali mogla bi i mnogo. Ipak, samo uz jedan uvjet

Mario Hezonja odigrao je utakmicu karijere, ali što to za njega znači?

Tog lipanjskog dana 2015. godina kada je pročitano ime Marija Hezonje nastala je euforija u Amway Centru, Orlandovoj dvorani u kojoj je okupljeno mnoštvo uživo pratilo NBA draft. Vrisak oduševljenja, stisnute šake u zraku i sreća jer talentirani 20-godišnji hrvatski košarkaš stiže u dres Magica koji je birao peti po redu.

Nešto sjevernije i koju minutu ranije užasavajući zvižduci negodovanja parali su Barclays Center u Brooklynu gdje je draft održan. Nevjericu da je momčad New York Knicksa odabrala latvijskog igrača Kristapsa Porzingisa navijači su iskazivali decibelima negodovanja, hvatanjem za glavu, palčevima okrenutima u smjeru poda i, doslovce, suzama, ne prihvaćajući da na poziciji četiri klub propušta priliku, smatrali su, osnažiti se kvalitetom.





Svaka utakmica šansa za dokazivanje

Svima koji prate NBA ligu nepotrebno je naglašavati koliko se raspoloženje navedenih navijača promijenilo u nešto više od dvije godine. Porzingis je postao snaga kluba iz New Yorka čiji prosjeci rastu iz sezone u sezonu pa je tako u aktualnoj trenutačno osmi strijelac cijele lige s 25,5 poena u prosjeku koje ukrašuje sa 6,6 skokova i 2,1 blokadom po utakmici bivajući istovremeno napadačka opcija momčadi pod košem, iza crte za tri poena, ali i obrambena sila na koju se Knicksi mogu pouzdati i na koju se pouzdaju. U svojoj rookie sezoni postao je prvi igrač u povijesti najjače košarkaške lige svijeta koji je ubacio više od 1000 poena, imao 500 skokova, ubačenih 75 trica i sto blokiranih šuteva, igrač koji mnoge neodoljivo podsjeća na veličanstvenog Dirka Nowitzkog.

Hezonja? On je došao do toga da mu klub odbija ponuditi ugovor za četvrtu sezonu. Njegova je karijera stigla je do toga da mu je svaka sljedeća utakmica čista borba za dokazivanjem kvalitete i dokazivanjem da za njega ima mjesta u NBA ligi.

Talent nije dovoljan

Talent je neosporan, ali bio je i tog lipanjskog dana u kojem je Porzingisova misija okretanja stava navijača Knicksa započela, a njegova krenula u mukotrpnu borbu za minutama i prilikom. Tvrdilo se te 2015. da će Hezonja u Orlando donijeti napadačku opciju više na pozicijama šutera i niskog krila, ali i upozoravalo da atletski moćan i talentirani napadač ima problema s kontrolom lopte i obrambenim zadaćama. Istim onima koje su zapravo ulaznica pojedincima za dizanje s klupe i uvrštenje u petorku na parketu.

Talent, nije tajna, nije dovoljan. Atleticizam kakav krasi Hezonju, budimo realni, može se pronaći u mnogim sveučilišnim američkim košarkaškim momčadima, o profesionalnima da ne govorimo. Mjesto na parketu u igri dobiva se na treningu, a čini se da Hezonja tu nije impresionirao niti Scotta Skilesa niti njegova nasljednika Franka Vogela, ali niti navijače koji su govorili u superlativima o njemu nakon drafta vjerojatno se dobro pripremivši na njegov dolazak gledanjem YouTube isječaka. A oni u pravilu pokazuju samo ono najbolje.

Obrana

Ipak, da može pokazao je Hezonja u noći na ponedjeljak odigravši najbolju utakmicu svoje karijere isporučivši 28 poena uz osam trica sastavu Detroita. Pokazalo se nedovoljnim, upisan je novi poraz momčadi. Za Hezonju, koji je na prosjeku manjem od pet poena po susretu važnije, pokazao je on da može odigravši tek treću utakmicu ove sezone s 10+ koševa, ali i drugu među tri posljednje. Što mu ona donosi? Ne mnogo, ali ako je naznaka njegovih igara koje slijede, onda bi mu moglo donijeti ostanak u ligi, a ne povratak u Europu. Premda se opcija povratka, nabijanja samopouzdanja i statistike i povratak u NBA ne čini kao tako loš put.

Zasad ostale klubove u SAD-u nije uvjerio, preciznije, nije baš tražena roba premda je navodno nuđen suparničkim timovim. Ipak, ovakve igre promijenit će mišljenje, ali samo bude li koristio napadačke prilike na jednak način i ono najvažnije, promijeni li pristup u obrani i prestane biti ‘figura manje’ na svojoj polovici. Ili, kako su to rekli neki navijači, Hezonja je igrač uz kojeg svatko može zablistati pa je tako nedavno turski košarkaš Ersan Ilyasova, kojeg je zaustaviti u utakmicu protiv Atlanta Hawksa trebao upravo Hezonja, odigrao upravo savršenu utakmicu na suparničkoj polovici na kojoj je imao 5-5 za tri poena i 9-9 ukupno za 26 poena u nepunih 28 minuta.

Kako bilo, u ovom trenutku Hezonja dobro koristi činjenicu da su mu suigrači pokošeni ozljedama. Minute dobiva u kontinuitetu kroz utakmicu, ne ‘nasjeckane’ u kojima ne može pokazati mnogo i na njemu je da do minutaže dođe i kad je svlačionica puna. On sam sigurno smatra da je vrijedan trenerova povjerenja, što vjerojatno vjeruje i većina igrača u ligi. Što je vjerovao, ali i dokazao Porzingis još odavno…