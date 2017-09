SRPSKI NACIONALIST I BIVŠI KOŠARKAŠ ANALIZIRAO HRVATSKU: ‘Hrvati su neugodno izenađenje, nemaju mentalitet kao Srbi’

Trofejni bivši srpski košarkaš Milan Gurović, javnosti koja nije toliko usko vezana uz sport poznat i kao srpski nacionalist sa tetovažom Draže Mihajlovića, analizirao je utakmice osmine finala Europskog prvenstva, pri čemu i učinak hrvaske izabrane vrste.

“Hrvati su neugodno iznenađenje, očekivao sam da će pružiti jači otpor reprezentaciji Rusije. Mislio sam da se mogu s njima nositi, ali početkom treće četvrtine potpuno su se predali iz apsolutno nepoznatog razloga, to se lijepo vidjelo po njihovom ponašanju na terenu i po razini zalaganja, kao da nisu bili isti igrači”, prenosi Gurovićeve riječi sportklub.rs.

Gurović se nije zadržao na osmini finala, vratio se i u prošlost:

“Svi govore o tom silasku sa postolja prije 22 godine, ali naravno da njihovi neuspjesi nemaju nikakve veze sa time. To je pitanje mentaliteta – svaka im čast za vaterpolo, rukomet i nogomet, ali u košarci nemaju mentalitet kao što ga ima Srbija. Nisu košarkaška nacija – imaju mnogo dobrih pojedinaca, ali nešto ne funkcionira kada se skupe i kada trebaju igrati zajedno. To je očigledno i to je tako već dugi niz godina, vidi se da ne postoji kemija.”