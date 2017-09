SRPSKI IZBORNIK O HRVATSKOJ KOŠARCI: Đorđević se poklonio Draženu, a prokomentirao i Darija Šarića

Nekoć odlični srpski košarkaš, a danas vrlo uspješni izbornik Srbije Aleksandar Đorđević nije u razgovoru za Sportske novosti želio ulaziti u detalje razlike u uspješnosti hrvatske i srpske košarke, ali nije imao problema odati priznanje Draženu Petroviću i pohvaliti pristup Darija Šarića u još jednoj analizi nedavno završenog Europskog košarkaškog prvenstva.

“Trener sam reprezentacije koja je, možda, vaš najveći rival. I ne bih se želio uvlačiti u tu priču jer se moje riječi mogu krivo protumačiti. Vi analizirajte svoje stvari, mi ćemo svoje, tako je najpametnije. Uspjeh je relativan pojam, kao i ljepota, svatko to može tumačiti na svoj način. Imali ste priliku, to je sigurno”, kazao je Đorđević kojeg iznenađuje da Hrvatska već godinama zaostaje za konkurencijom u kvaliteti na poziciji razigravača igre dodavši da je to sve ‘borba, moraš se uzdati u sebe, u pravu selekciju, analizu, planove’.

Upitan je li mladi slovenski košarkaš Luka Dončić bolji ili jednak Draženu Petroviću u dobi od 18 godina, Đorđević je bio jasan:

“Ne bih otišao tako daleko. Dražen je bio jedinstven, ono što je Dražen radio sa 18 je neponovljivo. Dončić je na dobrom putu da postane najbolji europski igrač, on sazrijeva brzinom svjetlosti, oko njega je momčad koja mu omogućava da se njegove pogreške manje vide. Voli košarku, posvećen je. U tim je godinama kakve sada ima Dončić Dražen igrao dva finala Kupa Koraća, to je bila njegova ulaznica u veliki svijet. Kasnije došla Cibona, Real, NBA, bila je tu i reprezentacija. Dončić ima veliki klub, koji stalno ide na velike rezultate, a na velikoj sceni se rađaju veliki igrači. Radeći velike poteze. Bez velike scene ne može se biti najveći.”



Divi se Đorđević i nekim potezima Darija Šarića, ne skriva to.

“On se meni jako sviđa. Posebno njegov stav oko igranja za Hrvatsku. Kad su ga u Philadelphiji pitali što će biti s reprezentacijom, bez razmišljanja je kazao da će igrati. To je pravi pristup”, poručio je srpski izbornik.