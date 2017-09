SPREMA SE SPEKTAKULARNA SELIDBA: ‘Sa stopostotnom sigurnošću mogu potvrditi da LeBron ide u Lakerse’

Čini se da je sve manje dvojbi oko toga da će najbolji košarkaš današnjice LeBron James sljedeće ljeto po drugi put napustiti Cleveland Cavalierse. Nova bi mu destinacija trebao biti Los Angeles i posrnuli Lakersi.

James je igrao za Cleveland od 2003. do 2010., ali kada je vidio da s Cavaliersima ne može do naslova, uz velikuje pompu otišao u Miami Heat. Tamo je, uz Dwyanea Wadea i Chrisa Bosha, napokon ostvario san i dvaput uzeo prsten prvaka, a onda se 2014. vratio u Cleveland. Misiju je ispunio lani, doveo je Cavalierse do naslova i sada više ne osjeća nikakvu obvezu prema momčadi iz svoga rodnog Ohija.

Vraća Lakersima stari sjaj

Sljedeće će ljeto biti slobodan igrač, a još je prije tri mjeseca ugledni novinar Adrian Wojnarowski objavio da će preći u Lakerse. Njegovu je priču ovaj vikend potvrdio još jedan američki novinarski veteran Peter Vecsey.

Peter Vecsey: LeBron James moving to the Lakers next summer. https://t.co/VmU9nPQxZU pic.twitter.com/b42qra16jy — HoopsHype (@hoopshype) September 16, 2017

“Zaustavljam sve glasine i neizvjesnost! Sa stopostotonom sigurnošću mogu potvrditi da će LeBron po drugi put napustiti Cavalierse, priključiti se Lakersima i vratiti im stari sjaj”, napisao je Vecsey.