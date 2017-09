ŠPANJOLSKA SE PROŠETALA UZ CRNU GORU: Branitelji europskog zlata otvorili natjecanje pobjedom od 36 razlike

U susretu 1. kola skupine C na EuroBasketu, u kojoj igra i Hrvatska, branitelj naslova Španjolska je u Cluju svladala Crnu Goru s uvjerljivih 99-60 (26-14, 25-15, 19-15, 29-16).

Španjolci su vrlo rano riješili pitanje pobjednika, već u prvoj četvrtini odvojili su se na dvoznamenkastu prednost, a krajem prvog poluvremena imali i 24 poena viška (51-27). U nastavku je razlika samo rasla sve do najvećih 39. Willy Hernangomez je sa 18 koševa i devet skokova bio najučinkovitiji kod Španjolske, dok je Nikola Vučević sa 16 ubačaja bio bolji od ostalih kod Crne Gore.

U prvoj utakmici ove skupine Hrvatska je ranije u petak nadigrala Mađarsku sa 67-58 (20-20, 19-16, 13-17, 15-5). Bojan Bogdanović sa 23 i Dario Šarić sa 15 koševa predvodili su Hrvatsku do prve pobjede, dok su Zoltan Perl sa 12 i David Vojvoda sa 11 ubačaja bili najefikasniji kod Mađarske.



Od 19.30 kolo će zaključiti Rumunjska i Češka.

U prvim dvobojima skupine D u Istanbulu, koja se u osmini finala križa sa skupinom C, Belgija je svladala Veliku Britaniju sa 103-90 (54-53), dok je Srbija nadigrala Latviju sa 92-82 (45-47).

Maxime De Zeeuw je sa 21 poenom bio najefikasniji kod Belgije, a isti je učinak imao Gabe Olaseni u sastavu Velike Britanije.

Susret Srbije i Latvije bio je neizvjestan sve do posljednje dvije minute dvoboja, posljednje izjednačenje bilo je na 75-75, no u završnici su Srbi predvođeni Bogdanom Bogdanovićem stigli do pobjede. Bogdanović je postigao 30 poena za Srbiju, dok je Dairis Bertans ubacio 23 za Latviju.

Od 20 sati u Istanbulu igraju Turska i Rusija.