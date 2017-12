ŠOK NA PARKETU: Hrvatsku košarkašicu reanimirali nakon brutalnog starta bijesne Amerikanke

La nostra Ivana Tikvic è stata dimessa dall'ospedale "Martini" di #Torino dopo una notte intera di accertamenti. Ivana sta tutto sommato bene! 💪🏻😘 #lbflive #pallacanestrotorino #gopanthers Ph Belen Sivori

