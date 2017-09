SLOVENIJA IZGLEDA NEZAUSTAVLJIVO: Dragić i slovensko čudo od djeteta rade strašne stvari na turniru

Što turnir sve više odmiče, potentna i talentirana košarkaška reprezentacija Slovenije izgleda sve bolje.

Izabranici srpskog trenera Igora Kokoškova u nedjelju su u sklopu 3. kola Eurobasketa u skupini A pobijedili neugodnu Grčku 78-72 i to na krilima “slovenskog čuda od djeteta” Luke Dončića (18), koji je ubacio 22 poena i imao pet skokova.

Uz njega, ponovno je sjajan bio poznati NBA košarkaš Goran Dragić koji je dodao 20 uz četiri skoka i četiri asistencije. I upravo su njih dvoje trenutno dvojac koji najbolje igra na turniru. Posebno to vrijedi za Dragića, koji je jednostavno nezaustavljiv.





Najbolji slovenski košarkaš, koji je 2015. godine s Miami Heatom potpisao petogodišnji ugovor u visini 90 milijuna američkih dolara bruto. Prema tome, Dragić na Floridi dobiva 18 milijuna dolara godišnje! Trenutno, LeBron James ima 42,1 milijun dolara za dvije godine, što je 21,05 milijuna godišnje. Nešto više od tri milijuna koliko dobiva Dragić odsad.

To sve govori o kakvom se košarkašu radi. A itekako se sve može vidjeti na Eurobasketu, brojke sve pokazuju. Dragić na Eurbasketu u prosjeku ubacuje 26.3 poena uz 4,3 asistencije i 3,3 skoka po susretu. Dragić je trenutno drugi najbolji strijelac turnira, iza Nijemca Dennisa Schrodera koji vuće svoju momčad u prosjeku zabijajući 27.5 poena po susretu. Inače, Njemačke u skupini B ima dvije pobjede iz prva dva susreta. Upravo zbog njega…

Luka Dončić je na manjem prosjeku nego spomenuti dvojac. Najbolji mladi košarkaš Europe prosjećno zabija 13, 7 poena po susretu, ali Dončić radi strašne stvari pod košem. Jer, u prosjeku u skoku uhvati 7 puta loptu uz 3 dodavanja po susretu.

Dončić je, isto tako, igrač odluke, ima strašan šut, ubojitu promjenu smjera i ono što zadivljuje, jako inteligentno, zrelo, smireno i pametno igra. Kao da se radi o rutineru, a ne o tinejdžeru. Protiv Grka je upravo on bio kreator preokreta Slovenaca u drugom poluvremenu.

Mój numer dwa w kategorii "fun to watch" na Eurobaskecie. https://t.co/zKGO0nq6fJ — Wojciech Grudzień (@WojciechGrudzie) September 3, 2017

I to nakon što su naši zapadni susjedni sjajno otvorili susret (prvu četvrtinu dobili 23-13) i održavali prednost. Poenima i asistencijama Dončić je vratio Sloveniji prednost. U zadnju minutu ušlo se s rezultatom 73-70 za Sloveniju, a nakon odlične obrane Goran Dragić pogađa za 75-70. Sloukas je na 16 sekundi do kraja smanjio na 75-72, ali to je bilo sve u ovom meču. Slovenci su s linije bacanja potvrdili pobjedu i s maksimalnim učinkom čvrsto drže prvo mjesto u grupi.

U istoj skupini Francuska je očekivano lako svladala Island s 115-79, dok je u grupi B Gruzija predvođena NBA centrom Zazom Pachulijom iznenađujuće izgubila od Ukrajine 88-81.