SKANSI OPRAO ACU I STOJKA I ODGOVORIO NA NAPADE: ‘Izgleda da onaj tko ne vrišti ‘ja sam Hrvat’ odmah mrzi Hrvatsku’

Ne stišavaju se kritike nakon debakla hrvatskih košarkaša protiv Rusije (78-101) i ispadanja u osmini finala Europskog prvenstva. Svoje je mišljenje iznio i bivši izbornik Petar Skansi.

Čovjek koji je odveo Hrvatsku do nezaboravnog srebra na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. prst upire u izbornika Aleksandra Petrovića (HKS) i predsjednika Hrvatskog košarkaškog saveza Stojka Vrankovića.

‘Vratilo mu se kao bumerang’

“Cijela momčad se ‘usula’ jer nije konstituirana na solidnim temeljima. To je napravljeno voljom Ace, on je odabrao ono u što je vjerovao. To je OK, ali skupiti se i očekivati da ćeš napraviti rezultat, zanositi sebe, ali i naciju i govoriti da smo dobri, vrati se kao bumerang”, rekao je Skansi u razgovoru za Sportske novosti.

Skansi je i prije Eurobasketa izjavio kako nije optimist i kako je njegov dojam da u reprezentaciji nije sve posloženo kako treba. Pokazalo se da je bio u pravu iako ga je Vranković žestoko kritizirao zbog njegovih riječi.

‘Što je Vrankovićev posao’

“Želio bih razjasniti neke stvari i to u prvom redu predsjedniku HKS-a koji je komentirao moje riječi. Dakle, ako predsjednik saveza ne obavi osnovnu stvar, a to je da osigura da reprezentacija nastupi na natjecanju u najjačem mogućem sastavu, onda ne znam što je njegova dužnost. Dobiva novac, ne nabavlja ga, ima organizaciju koja funkcionira dulje vrijeme vrlo dobro… Recite onda, što je njegov posao u toj priči? Ja sam tu reprezentaciju vidio jednom u Opatiji i drugi put u Sloveniji prije Eura. Tamo nisam vidio razloge za optimizam i ništa drugo apsolutno nisam rekao”, istaknuo je Skansi kojeg bole napadi koje je doživio zbog ranijih izjava.

“Danas mi je jasno da je onaj tko ne vrišti ‘ja sam Hrvat’, odmah protiv Hrvatske. Ili moramo govoriti svi da je sve fantastično, ili mrzimo košarku i Hrvatsku. To je nepošteno. Dugo sam u tome i imam pravo reći što mislim”, zaključio je Skansi.