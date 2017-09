SKANDAL U CLUJU: Osiguranje našim navijačima oduzimalo hrvatske zastave

Skandal u Cluju na Europskom košarkaškom prvenstvu!

Redari su na ulazu u dvoranu Polyvalent Hall, modernu dvoranu koja prima 10 000 ljudi, oduzimali hrvatske zastave našim navijačima koji su na njima imali ispisana mjesta i gradove iz Bosne i Hercegovine, javljaju Sportske novosti. Poput Mostara, Neuma ili Posušja… pa su te zastave oduzimali ljudi iz osiguranja s čime se naši navijači baš i nisu slagali. Još manje s time da ih nisu dobili nazad nakon utakmice. Glupost da ne može biti veća…

Posljedica je to strogih pravila Fibe prema kojem ne smijete imati zastavu na kojoj je ime grada iz druge države, što god to značilo. Glupost, znamo, ali navkknuli smo već na gluposti krovnih sportskih organizacija, posebno nogometnih. No eto, vidimo, niti one košarkaške nisu imune na gluposti.

“Još najbolje da Bojanu Bogdanoviću zabrane da igra za Hrvatsku jer je rođen u Mostaru”, konstatacija je novinara Sportskih novosti o ovom događaju.