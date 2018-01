ŠIŠI ODLIČAN U DEMOLIRANJU SPURSA: Šarić i suigrači natjerali San Antonio na niz ovosezonskih negativnih rekorda

U noći na subotu bio je krcat program u NBA ligi

Cleveland Cavaliers su sinoć bili prejaki za Indiana Pacerse Bojana Bodanovića, dok su Philadelphia 76ers Darija Šarića lako svladali San Antonio Spurse. Cleveland je sa 115-108 pobijedio Indianu, a Pacersi su uspjeli nadoknaditi zaostatak od čak 19 koševa na samo pet u zadnjoj četvrtini što im ipak nije bilo dovoljno. Cavalierse, koji su do poluvremena zabili 73 poena, je do pobjede predvodio raspoloženi LeBron James koji je upisao 63. triple-double u karijeri sa 26 poena, 10 skokova i 11 asistencija. Ante Žižić nije ulazio u igru za Cleveland.

Najbolji strijelac Indiane bio je Victor Oladipo koji je utakmicu završio sa 25 koševa, a Domantas Sabonis je ubacio 17 i dodao tome 11 skokova. Bojan Bogdanović je na terenu proveo 26 minuta i u tom je vremenu zabio deset koševa (šut iz igre 4/13, trice 1/6) i upisao dva skoka, četiri asistencije i jednu ukradenu loptu.



Clevelandu je ovo tek četvrta pobjeda u zadnjih 11 utakmica, a s omjerom 28-19 ostaje na trećem mjestu Istočne konferencije, dok je Indiana s omjerom pobjeda i poraza 26-23 na osmom mjestu Istoka.

Šarić 15+7

Philadelphia 76ers su sa 97-78 slavili protiv San Antonio Spursa 97-78 i s ovom 24 pobjedom u sezoni te uz 21 poraz nalaze se na šestom mjestu Istočne konferencije. Spurs su s omjerom pobjeda i poraza 32-19 na trećem mjestu Zapadne konferencije. Sixersi su vodili sa 20-9 prije kraja prve četvrtine, na poluvremenu su imali prednost od 19 koševa što su povećali na 25 u trećoj četvrtini. Prva im je ovo pobjeda u San Antoniju nakon niza od trinaest utakmica i prva od 2004. godine. Do nje su došli nakon što su natjerali domaćina na ovosezonske negativne rekorde po broju poena u prvoj četvrtini (13), poluvremenu (31) i ukupno (78). Spursi su do poluvremena imali 0-10 za tri poena.

Najbolji kod Philadelphije bio je Ben Simmons sa 21 poenom, pet skokova, sedam asistencija i dvije ukradene lopte. Dario Šarić je bio vrlo dobar, u 28 minuta koliko je igrao, zabio je 15 koševa (šut iz igre 6/13, trice 2/4), ugrabio je sedamskokova i upisao tri asistencije i jedan blok. Joel Embiid je ubacio 18 koševa. Sa 18 poena najučinkovitiji kod Spursa bio je LeMarcus Aldridge.

Bender bez ubačaja

Phoenix Sunsi Dragana Bendera su poraženi kod kod kuće od New York Knicksa sa 85-107. Knicksi su dominirali u dvije ključne četvrtine. U prvoj četvrtini su stvorili dvoznamenkastu prednost najviše zahvaljujući Enesu Kanteru koji je zabio 15 od prvih 33 koša. Phoenix je uspio izjednačiti u drugoj četvrtini, ali se New York opet odvaja u trećoj zahvaljujući seriji od 14-2. Kanter je utakmicu završio sa 20 koševa i deset skokova za New York, a Kristaps Porzingis je dodao 19. Najbolji strijelac Phoenixa bio je TJ Warren sa 20 poena, a Bender je u 17 minuta na terenu ostao bez pogodaka (šut iz igre 0/1) no upisao je četiri skoka i jednu blokadu.

New York Knicksi su sa 22 pobjede i 28 poraza na desetom mjestu Istoka, a Phoenix je sa 17 pobjeda i 32 poraza 13. momčad Zapada.

Ozljeda Cousinsa

LA Lakers su sa 108-103 pobijedili Chicago Bullse,a do pobjede ih je vodio Brandon Ingram sa 25 koševa. Ivica Zubac nije ulazio u igru za Lakerse. Los Angeles se sada nalazi na 11. mjestu Zapadne konferencije sa 19 pobjeda i 29 poraza. New Orleans Pelicans su slavili protiv Houston Rocketsa sa 115-113, ali su ostali bez svog ponajboljeg igrača DeMarcusa Cousinsa koji bi zbog ozljede gležnja mogao propustiti All Star utakmicu ali i ostatak sezone. Najučinkovitiji u redovima Pelicansa bio je Anthony Davis sa 27 poena, a Cousins je prije ozljede upisao svoj drugi triple double sa 15 koševa, 13 skokova i 11 asistencija.

NBA liga, rezultati:

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers 115-108

(Ante Žižić nije ulazio u igru za Cleveland; Bojan Bogdanović je odigrao 26 minuta za Indianu, zabio je 10 koševa i upisao dva skoka, četiri assitencije i jednu ukradenu loptu)

Charlotte Hornets – Atlanta Hawks 121-110

Toronto Raptors – Utah Jazz 93-97

Chicago Bulls – Los Angeles Lakers 103-108

(Ivica Zubac nije ulazio u igru za Los Angeles)

Memphis Grizzlies – Los Angeles Clippers 100-109

Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets 116-91

New Orleans Pelicans – Houston Rockets 115-113

Dallas Mavericks – Portland Trail Blazers 93-107

San Antonio Spurs – Philadelphia 76ers 78-97

(Dario Šarić je odigrao 28 minuta za Philadelphiju, zabio je 15 koševa i upisao osam skokova, tri asistencije i jedan blok)

Phoenix Suns – New York Knicks 85-107

(Dragan Bender je igrao 17 minuta za Phoenix, bez pogodaka, upisao je četiri skoka i jedan blok)