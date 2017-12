SEDMA POBJEDA CEDEVITE: Zagrepčani već u prvoj četvrtini razbili goste pa rutinski odradili posao

Košarkaši Cedevite u susretu su 10. kola regionalne ABA lige rutinski na svom terenu svladali skopski MZT sa 77-65 (24-8, 20-25, 18-22, 15-10).

Igrači hrvatskog prvaka već su u prvih deset minuta stvorili veliku prednost, no gosti su se uspjeli pred kraj druge četvrtine približiti na samo četiri poena razlike (37-33). To je ponovno uozbiljilo Cedevitu koja je prvo poluvrijeme završila serijom 7-0, a početkom drugog poluvremena ponovno otišla i na 16 koševa razlike (51-35). MZT je do kraja treće četvrtine smanjio na 62-55, ali u posljednjih deset minuta nije mogao ozbiljnije zaprijetiti.

Džanan Musa je s 18 koševa predvodio Cedevitu, dok je isti učinak kod MZT-a imao Nikola Pavlićević.

Nakon deset kola Cedevita ima omjer pobjeda i poraza 7-3, a MZT 2-8.