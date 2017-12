ŠARIĆ U NOVOM VRHUNSKOM IZDANJU: Odlična partija hrvatskog majstora, svojim koševima odveo 76erse do pobjede

Novu dobru partiju zabilježio je u noći na nedjelju Dario Šarić pomogavši pritom svojim Philadelphia 76ersima upisati 108-103 pobjedu protiv Detroit Pistonsa. Hrvatski je reprezentativac u 30 minuta na terenu zabio 17 koševa, uz šut 6/11, trice 2/5, te tome dodao sedam skokova i jednu asistenciju.

Philadelphia je minus od devet poena iz uvodne četvrtine pretvorila u plus sedam na poluvremenu, ali nalet Detroita u trećoj četvrtinu utakmice – koja je završila 33-17 za Pistonse – ponovno ih je bacio u podređeni položaj. U zadnjoj četvrtini Šarić je pogodio dvije trice šest minuta prije kraja, doveo Sixerse do vodstva 92-91 i prednosti koju do kraja ogleda više nisu ispuštali.

Najučinkovitiji kod Philadelphije bili su Robert Covington i Joel Embiid sa po 25 koševa, s tim da je Embiid upisao svoj 12. double-double ove sezone dodavši tome i deset skokova. Pistonse je predvodio Tobias Harris sa 27 poena, a Reggie Jackson je ubacio 25.



Phoenix Sunsi Dragana Bendera su sinoć izgubili od vodeće momčadi Istoka Boston Celticsa koji su ih pobijedili sa 116-111.

Devin Booker je predvodio Sunse, utakmicu je završio sa 38 koševa, a do poluvremena je sakupio 21 koš. Bender je u 16 minuta na terenu zabio šest koševa (šut 2/5, trice 2/4) uz po jedan skok, jednu asistenciju i jedan blok. Kod Bostona najbolji je bio Kyrie Irving sa 19 koševa, dok su Jaylen Brown i Marcus Morris ubacili svaki po 17.

Cleveland Cavaliers su upisali svoju 11. pobjedu zaredom, sa 116-111 su svladali Memphis Grizzliese. LeBron James je zabio 34 koša uz 12 asistencija, Kevin Love je dodao 20 koševa i 11 asistencija za Cavalierse. Ante Žižić nije ulazio u igru.

Od Los Angeles Lakersa su sa 115-100 bili bolji Denver Nuggets. Najbolji u redovima pobjedničke momčadi bio je Jamal Murray koji je postigao 28 poena, dok je Lakerse predvodio Brandon Ingram sa 20 pogodaka. Ivica Zubac nije ulazio u igru za Lakerse.

