ŠARIĆ SVJEDOČIO NESTVARNOM REKORDU JAMESA HARDENA: Ovo je bila efikasna noć za Hrvate

Aktualni NBA prvaci, košarkaši Cleveland Cavaliersa prekinuli su neugodan niz od tri uzastopna poraza svladavši na svom terenu najlošiju momčad lige ove sezone Brooklyn Netse sa 124-116, a hrvatski reprezentativac u dresu Netsa Bojan Bogdanović je sa 17 koševa (šut za dva 6-7, trica 1-6, slobodna bacanja 2-2) bio drugi najefikasniji igrač svog sastava.

Bogdanović je za 30 minuta provedenih na terenu ostvario i dva skoka, tri asistencije te jednu osvojenu loptu.

Cavsi su tijesno izgubili posljednje tri utakmice, dvije nakon produžetka, a da bi prekinuli taj negativan niz idealno im je došlo gostovanje najlošije momčadi u ligi ove sezone, koja je usto i u lošoj formi, Netsi su izgubili 15. od svojih 16 posljednjih utakmica.

Irving ‘eksplodirao’ u trećoj četvrtini

Utakmica je odlučena u trećoj četvrtini kada je “eksplodirao” Kyrie Irving koji je postigao 20 poena u tom periodu i odveo svoju momčad na 23 razlike. Netsi su u samoj završnici uspjeli tek ublažiti poraz.



Irving je utakmicu okončao sa 28 ubačaja, ali nije bio najefikasniji u svojoj momčadi, jer je LeBron James ubacio 31 uz 11 asistencija. Učinkovitiji od Bogdanovića u dresu Netsa bio je tek Sean Kilpatrick koji je postigao 18 koševa.

Šarić ubacio 12 poena

Philadelphia 76-ersi nisu uspjeli nastaviti pozitivan niz i povezati tri pobjede zaredom, u petak su na svom terenu izgubili od Houston Rocketsa sa 118-123. Zvijezda gostujućeg sastava James Harden odigrao je fantastičnu utakmicu zaustavivši se na 51 ubačaju uz po 13 skokova i asistencija.

Tako je Harden, iako je do poluvremena postigao “samo” 15 poena, postavio rekord kakav nikad prije nije viđen u NBA ligi. Naime, on je jedini igrač koji je ostvario najmanje dva triple-double uz minimalno 50 poena. Ranije ove sezone je New Yorku zabio 53 poena uz 17 asistencija i 16 skokova.

Osim toga, izjednačio je rekord Oscara Robertsona po broju triple-doubleova s minimalno 40 poena. Obojica ih imaju po pet. Tako je Harden ušao u povijest NBA lige.

Obrana Sixersa nije uspijevala pronaći način kako zaustaviti Hardena, kojega je u više navrata čuvao i hrvatski reprezentativac Dario Šarić.

Iako je Šarić mnogo viši od njega, Harden je redovito pogađao dalekometne šutove preko ruke našeg igrača koji je na terenu proveo 21 minutu i za to vrijeme postigao 12 poena (šut za dva 4-8, trica 0-1, slobodna bacanja 4-6) uz četiri skoka, dvije asistencije i po jednu osvojenu loptu i blokadu. Prvo ime Sixersa bio je Joel Embiid sa 32 ubačaja.

Rudež ubacio 14

Orlando Magic pretrpio je još jedan uvjerljiv poraz, ovoga puta u Bostonu gdje su ih domaći Celticsi svladali sa 128-98. Utakmica je vrlo brzo bila riješena, tijekom treće četvrtine bilo je i 40 razlike za Celticse, pa su priliku dobili i igrači s klupe, među njima i hrvatski dvojac u sastavu Magica.

Svoje minute jako dobro je iskoristio Damjan Rudež, on je za 24 minute provedene na parketu postigao 14 poena bez promašaja (šut za dva 1-1, trica 4-4) i tako uz Nikolu Vučevića bio najbolji strijelac svoje momčadi. Rudež je ostvario i jedan skok, dvije osvojene lopte i jednu blokadu. Mario Hezonja je dobio 22 minute i za to vrijeme postigao sedam poena (šut za dva 2-4, trica 1-4) uz tri skoka, pet asistencija i jednu blokadu. Celticse su do nove pobjede predvodili Isaiah Thomas (21, 8 asistencija) i Jaylen Brown (20, 8 skokova).

New Orleans Pelicansi kreirali iznenađenje večeri

Iznenađenje večeri priredili su New Orleans Pelicansi koji su na 119-103 svladali San Antonio Spurse nanijevši Teksašanima tek 10. poraz u sezoni. Domaći sastav do pobjede je stigao zahvaljujući nevjerojatnoj učinkovitosti u napadu od sredine treće četvrtine pa sve do pred kraj dvoboja, Pelicansi su u samo 18 minuta ubacili čak 64 poena i tako zaostatak od 55-66 iz 29. minute pretvorili u vodstvo 119-98 minutu i pol prije kraja.

Ključan u tom razdoblju bio je Jrue Holiday koji je susret završio sa 23 ubačaja i 11 asistencija, Anthony Davis je kod pobjednika dodao 16 koševa i 22 skoka, dok je goste predvodio Kawhi Leonard, povratnik na teren nakon što je zbog ozljede lijeve ruke propustio dvije utakmice, sa 23 pogotka i po šest skokova i asistencija.

