ŠARIĆ PONOVNO BRILJIRA U NBA LIGI: Najbolji strijelac i skakač u porazu Sixersa od moćnog Bostona

Dario Šarić očito je uhvatio pravi ritam u NBA ligi i sinoć je bio najbolji strijelac svoje momčadi u porazu od Bostona.

Philadelphia 76ersi gostovrali su kod vodeće momčadi Istočne Konferencije Boston Celticsa i izgubili sa 108-97. Odličnu utakmicu odigrao je hrvatski reprezentativac Dario Šarić koji je za 24 minute provedene na parketu zabio 18 koševa na koje je dodao 10 skokova i četiri asistencije.

Reddick je za poražene Sixerse ubacio 17 koševa, a Ben Simmons dodao je 15 uz šest skokova i sedam asistencija. Boston je do pobjede vodio fantastični Kyrie Irving koji briljirao sa 36 poena, a drugi najbolji strijelac Celticsa sinoć je bio Horfrod sa 21 košem.



“Stvarno su jaki, jaki su u svim segmentima igre. Kada bi naša momčad mogla igrati tako jako mislim da bismo bili nevjerojatni. Pokušali smo se nadmetati s njima, ali izgubili smo energiju u posljednjih šest minuta i napravili smo neke greške koje su nas koštale poraza”, rekao je Šarić nakon utakmice.

Cleveland Cavaliersi u gostima su svladali Atlanta Hawkse sa 121-114. Cavse je do pobjede vodio odlični dvojac James (24 košta, šest skokova i 12 asistencija) i Love (25 koševa i čak 16 skokova), a kod Hawksa je najraspoloženiji bio Nijemac Dennis Schröder koji je zabio 27 koševa. Ilyasova dodao je 22 koša, Belinelli 18.

U napetoj utakmici Denver Nuggetsi pobijedili su Chicago Bullse na svom terenu sa 111-110, a do pobjede ih je vodio raspoloženi Will Barton sa čak 37 poena. On je tri sekunde prije kraja utakmice probio obranu Bullse i lijepo na drugi obruč položio za pobjedu. Markkanen i Lopez zabili su po 20 koševa za poražene Bullse.

U preostale dvije utakmice Milwaukee Bucksi su na gostovanju kod Portlanda slavili sa 103-91, a Utah Jazz iznenadio je LA Clipperse na njihovom terenu i pobijedio sa 127-107.