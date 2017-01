ŠARIĆ I SUIGRAČI DOBILI NOVI ŠAMAR: Četiri produžetka riješila pitanje pobjednika u Atlanti

Osam je utakmica odigrano u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta u noći na ponedjeljak. Domaćini i gosti pravilno su rasporedili uspjehe, pa su u četiri ogleda slavili igrači s prednošću domaćeg parketa, dok je u njih četiri domaća publika ostala razočarana.

Polovičan je bio i uspjeh hrvatskih košarkaša, premda o nekim značajnijim brojkama prošle noći ne možemo govoriti. Do pobjede su stigli igrači Orlando Magica na gostovanju u Air Canada centru u kojem su ‘pali’ Toronto Raptorsi. U konačnih 114-113 za sastav s Floride Damjan Rudež ugradio je tri poena, skok i asistenciju za nešto više od sedam minuta provedenih u igri, dok Mario Hezonja nije dobio priliku za sastav kojeg je predvodio Nikola Vučević s 25 ubačenih koševa, deset uhvaćenih lopti, pet asistencija i četiri blokade. Kyle Lowry je za Raptorse ubacio 33 poena i upisao osam asistencija.

Neuspješni su bili Philadelphia 76ersi u ogledu protiv Chicaga, no to i nije neka vijest kad su u pitanju njihovi susreti. Ovo je, naime, bila dvanaesta uzastopna pobjeda Bullsa u njihovim sučeljavanjima. Završilo je 121-108, a do pobjede je čikaški sastav učinkom predvodio Jimmy Butler koji je ubacio 28 poena i pridodao im osam skokova i sedam asistencija. Dario Šarić ponovno je ušao s klupe za Philadelphiju, a budući da je 93 poena od ukupnog broja koševa ubacila startna petorka, jasno je da i nije imao blistav napadački učinak. U šesnaesti i pol minuta provedenih u igri hrvatski reprezentativac je ubacio šest poena i uhvatio tri lopte pod obručima.

Portland Trail Blazersi su imali zadnju loptu i šut za pobjedu protiv Golden State Warriorsa koji su i bez Stephena Curryja stigli do 113-111 pobjede. Kevin Durant s 33 poena i deset skokova bio je najbolji u pobjedničkoj, C.J.Mcollum s 28 u poraženoj momčadi.

Neočekivani domaći poraz upisali su San Antonio Spursi koje je iznenadila jedna od slabijih momčadi ove sezone. Dallas Mavericksi su slavili 105-101 uz 24 poena i deset skokova Setha Curryja. Jednako je za omjerom drugu najbolju momčad NBA lige ubacio Kawhi Leonard.

Curry gets career highs in points (24) & rebounds (10).@dallasmavs use big second half to beat @spurs 105-101. Kawhi: 24/7. pic.twitter.com/kIAo1d1EMM — NBA (@NBA) January 30, 2017

Spomenimo i četiri produžetka u Atlanti gdje su domaći Hawksi (Paul Millsap 37 poena, 19 skokova, sedam asistencija) slavili protiv New York Knicksa (Carmelo Anthony 45 koševa) 142-139, odnosno uvjerljivu pobjedu prvaka Cleveland Cavaliersa protiv Oklahoma City Thundera. U konačnih 107-91 LeBron James je ugradio 25 poena, 14 skokova i osam asistencija, dok je Russell Westbrook stigao do novog triple-doublea za Thunder. Unatoč očajnih 7-26 iz igre, ogled je zaključio s 20 koševa, dvanaest skokova i deset dodavanja za koš. Bio mu je to 24. triple-double u sezoni.

NBA liga, rezultati:

Atlanta Hawks – New York Knicks 142-139 (četiri produžetka)

Cleveland Cavaliers – Oklahoma City Thunder 107-91

Indiana Pacers – Houston Rockets 120-101

New Orleans Pelicans – Washington Wizards 94-107

Toronto Raptors – Orlando Magic 113-114

Chicago Bulls – Philadelphia 76ers 121-108

San Antonio Spurs – Dallas Mavericks 101-105

Portland Trail Blazers – Golden State Warriors 111-113