ŠARIĆ I BENDER IMALI LUDU NBA NOĆ: Hrvati pružili sjajne predstave! Pogledajte tricašku kanonadu šibenskog majstora

Hrvatski košarkaški reprezentativac Dario Šarić je u noći sa subote na nedjelju po hrvatskom vremenu, u tijesnoj pobjedi svojih 76-ersa protiv Dallasa u gostima 112-110, ostvario učinak od 12 poena, 3 asistencije, jedne ukradene lopte i jednog skoka za 29 minuta igre.

Kako se zona sve više odmiče, Dario Šarić pokazuje sve bolju formu. Protiv Dallasa bio je jedan od najzaslužniji za pobjedu. Ubacio je četiri trice iz sedam pokušaja, na kraju imao sjajnih 57, 1 % šuta za tri…

Zanimljivo je bilo sve do samog kraja susreta. Embed je 15,6 sekundi prije kraja zabio polaganje od table za 111-107, a Barnes u sljedećem napadu pogodio tricu za ludnicu u dvorani. No, do kraja susreta gosti iz Philadelphije uspjeli su pogoditi bacanje za potvrdu pobjede.



Najzaslužniji za slavlje Philadelphije bio je Joel Embid s 23 poena, 9 skokova i 4 dodavanja. Drugi hrvatski košarkaš koji je nastupio u NBA ligi bio je i Dragan Bender. On je u porazu svojih Sunsa od Blazersa u Portlandu 107-114 za 28 minuta igre ubacio 8 poena uz sedam skokova, dvije blokade i jednu ukradenu loptu.

Devin Booker zabio je za Sunse 34 poena, dok je u redovima pobjedničke momčadi najbolji bio Damian Llilard s 25 poena.

LA Clippers – Detroit Nuggets 87 – 95

Portland Trail Blazers- Phoenix Suns 114 – 107

Miami Heat – Boston Celtics 90 – 96

Dallas Mavericks – Philadelphia 76ers 110 – 112

Utah Jazz- LA Lakers 96 – 81

Chicago Bulls – Oklahoma City Thunder 69 – 101

Memphis Grizzlies – Houston Rockets 103 – 89

New Orleans Pelicans – Cleveland Cavaliers 123 – 101

ISTOČNA KONFERENCIJA

ATLANTSKA DIVIZIJA

W L PCT GB

1. Boston 4 2 .667 –

2. Toronto 3 2 .600 0 1/2

3. Brooklyn 3 3 .500 1

4. Philadelphia 2 4 .333 2

5. NY Knicks 1 3 .250 2

CENTRALNA DIVIZIJA

W L PCT GB

1. Detroit 4 2 .667 –

2. Milwaukee 3 2 .600 0 1/2

3. Cleveland 3 3 .500 1

4. Indiana 2 3 .400 1 1/2

5. Chicago 1 4 .200 2 1/2

JUGOISTOČNA DIVIZIJA

W L PCT GB

1. Orlando 4 1 .800 –

2. Washington 3 2 .600 1

3. Charlotte 2 3 .400 2

4. Miami 2 3 .400 2

5. Atlanta 1 5 .167 3 1/2

ZAPADNA KONFERENCIJA

SJEVEROZAPADNA DIVIZIJA

W L PCT GB

1. Portland 4 2 .667 –

2. Minnesota 3 3 .500 1

3. Utah 3 3 .500 1

4. Oklahoma City 3 3 .500 1

5. Denver 2 3 .400 1 1/2

PACIFIČKA DIVIZIJA

W L PCT GB

1. LA Clippers 4 1 .800 –

2. Golden State 4 2 .667 0 1/2

3. LA Lakers 2 4 .333 2 1/2

4. Phoenix 2 4 .333 2 1/2

5. Sacramento 1 4 .200 3

JUGOZAPADNA DIVIZIJA

W L PCT GB

1. Memphis 5 1 .833 –

2. San Antonio 4 1 .800 0 1/2

3. Houston 5 2 .714 0 1/2

4. New Orleans 3 3 .500 2

5. Dallas 1 6 .143 4 1/2