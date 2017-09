SAD POČINJE ONO PRAVO: Marko Popović zna što je potrebno za četvrtfinale Eurobasketa

Hrvatska košarkaška reprezentacija stigla je u Istanbul gdje će imati dva dana za pripremu utakmice protiv Rusije koja će se igrati u sklopu osmine finala Europskog prvenstva koje je u tijeku.

Ako netko od igrača poznaje sljedećeg suparnika onda je to svakako povratnik u izabranu vrstu Marko Popović koje je ondje igrao pet godina. Upravo je on i najavio taj ogled za službene internetske stranice HKS-a.

“To su uglavnom igrači koji znaju kako osvajati trofeje, uz naravno dva njihova glavna igrača – Mozgova i Šveda. Rusija je definitivno jedna kompetitivna ekipa, čvrsta. Poznavajući Ruse nakon pet godina iskustva igranja tamo, znam da su jako karakterni i kroz ovo prvenstvo su pokazali protiv jako kvalitetnih ekipa da mogu odigrati dobro.”

Trenutačno je u Istanbulu 16 momčadi. Igrači se međusobno poznaju i međusobno razgovaraju što bi, smatra Popović, trebalo svesti na minimum.

“Tek smo završili grupnu fazu. Sada je dva dana priprema pred nama jer mi do sinoć nismo znali s kim ćemo igrati, hoće li to biti Turska ili Rusija. Ali sada kada znamo, dva dana trebamo stisnuti, izbjegavati što više ta druženja jer ipak je puno ekipa ovdje i ja se nadam da ćemo hladne glave i vruća srca ući u taj susret i da možemo do četvrtfinala.”