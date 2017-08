SAD JE ROSTER KOMPLETIRAN: Cedevita dovela centra koji je igrao za četiri NBA momčadi

Hrvatski košarkaški prvak Cedevita dogovorila je suradnju s američkim centrom 211 centimetara visokim Chrisom Johnsonom (32), koji je jedan dio karijere proveo i u NBA ligi.

Johnson je četiri sezone igrao je na poznatom sveučilištu LSU, a iako nije izabran na draftu, uz razdoblju od 2010. do 2013. godine odigrao je ukupno 74 utakmice u NBA ligi i to za Boston, Portland, New Orleans i Minnesotu. Tijekom tog vremena Johnson se istaknuo i dobrim igrama u razvojnoj ligi u kojoj je 2011. proglašen obrambenim igračem godine, a bio je i član All-Star momčadi.

Izvan SAD-a igrao je za tursku Aliagu Petkim, poljski Turow, dominikanski Santo Domingo, kineske klubove Zhejiang Lions i Zhejiang Golden Bulls, turski Turk Telekom te portorikanski klub Capitanes de Arecibo. Posljednji angažman Johnson je imao ove godine u Kini, gdje je igrao za Anhui Wenyi.