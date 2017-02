RUŽNO SKANDIRANJE NA BALDEKINU: Tornado vrijeđao igrača Cedevite, sudac izbacio zadarske navijače iz dvorane

Košarkaši Cedevite prvi su finalisti ovogodišnjeg izdanja Kupa “Krešimir Ćosić”, branitelji naslova su u polufinalu u Šibeniku svladali Zadar sa 92-75 (21-14, 21-25, 31-22, 19-14).

Cedevita je odlično krenula u utakmicu i povela sa 12-2, ali Zadar se uspio vratiti na 16-12, da bi tada Rashad James s pet uzastopnih poena odveo zagrebački sastav do prednosti od 21-12. Završnica prve i početak druge četvrtine protekao je u dominaciji Zadra koji je serijom 11-0 stigao do prednosti od 23-21. U tom razdoblju je trener Cedevite Veljko Mršić odmarao svoj prvi bekovski par Jamesa i Boatrighta, a Katić, Musa i Krušlin nisu dobro iskoristili ponuđenu minutažu. No, povratkom Jamesa Cedevita je vratila prednost.

Početkom nastavka odlično je reagirao centar Cedevite Miro Bilan koji je ubacio 10 poena u kratkom vremenu s kojima je odveo svoju momčad do vodstva 61-51.

Tornado vrijeđao Musu, Dožai izbacio navijače iz dvorane

Utakmicu je obilježio i incident 7:26 minuta prije kraja kada je glavni sudac Srđan Dožai prvi vodstvu Cedevite od 78-67 naredio izbacivanje iz dvorane Zadrove navijačke skupine Tornada zbog vrijeđanja Cedevitina igrača Džanana Muse. Prekid je trajao više od 15 minuta, a kada je dvoboj nastavljen Cedevita je mirno privela susret kraju.



Bilan je utakmicu završio sa 28 koševa i 8 skokova, James je dodao 19, dok su kod Zadra najučinkovitiji bili Jakov Vladović sa 14 ubačaja i 7 asistencija i Maj Kovačević sa 13 poena.

Cedevita će tako po šesti put zaredom zaigrati u finalu Kupa, dosada je osvojila četiri naslova od čega posljednja tri zaredom, a posljednja dva puta su u finalu svladali upravo Zadar.

Suparnik Cedevite u subotnjem finalu (20 sati) bit će bolji iz drugog polufinala u kojemu se sastaju Jolly JBS i Cibona.