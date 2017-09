RUSIJA ŠOKIRALA SRBIJU: Bogdan Bogdanović u posljednjjim sekundama pokušao nemoguće

U susretu 2. kola skupine C EuroBasketa košarkaša, u kojoj igra i Hrvatska, aktualni europski prvak Španjolska je uvjerljivo svladala Češku sa 93-56 (33-14, 23-9, 20-15, 17-18).

Španjolci su nastavili dominirati nad svojim protivnicima i u svom drugom nastupu u Cluju, nakon 39 razlike protiv Crnogoraca u petak, Čehe su svladali sa 37 razlike, ali već na poluvremenu su imali 33 poena “viška”.

Ustvari, pitanje pobjednika je bilo riješeno već u prvih 10 minuta nakon kojih je bilo 33-14 za Španjolsku. Ricky Rubio postigao je 14, a Pau Gasol 13 koševa u toj dionici igre te su pokazali kako je isključena bilo kakva mogućnost iznenađenja.



Stariji brat Gasol susret je okončao sa 26 koševa i osam skokova, Rubio je dodao 17, dok je Martin Križ sa 11 ubačaja bio najefikasniji kod Češke.

Rusija ostvarila drugu uzastopnu pobjedu

U derbiju 2. kola skupine D u Istanbulu Rusija je svladala Srbiju sa 75-72 ostvarivši tako drugu pobjedu od tri razlike zaredom, u petak su Rusi sa 76-73 svladali domaćine Turke. Rusija je vodila većim tijekom susreta, no Srbija se uvijek uspijevala vraćati i dvoboj je bio neizvjestan sve do samoga kraja. Pri rezultatu 75-72 za Rusiju Bogdan Bogdanović je dobio dva slobodna bacanja 2.5 sekunde prije kraja. Želio je pogoditi prvo, a promašiti drugo kako bi njegovi suigrači u skoku došli do lopte, a onda i koša za produžetak, no promašio je oba, a i Rusi su uspjeli doći do lopte i tako sačuvali pobjedu.

Aleksej Šved je sa 22 ubačaja bio najbolji kod Rusije, Timofej Mozgov je dodao 11 poena, od toga devet u četvrtoj četvrtini, uz osam skokova. U momčadi Srbije su Bogdanović i Boban Marjanović postigli po 19 ubačaja.

Francuska nadigrala Grčku

Francuska je u susretu 2. kola skupine A u Helsinkiju nadigrala Grčku sa 95-87. Francuzi su nakon neočekivanog poraza od domaćina Finaca odgovorili odličnim prvim poluvremenom protiv Grka u kojem su izgradili prednost od 19 pogodaka (55-36). Grci su se u završnici primaknuli na šest razlike (91-85), no nisu mogli ozbiljnije zaprijetiti preokretom.

Joffrey Lauvergne sa 21 košem i 11 skokova bio je najbolji kod Francuske, 21 poen dodao je i Evan Fournier, dok je Georgios Printezis sa 22 pogotka predvodio Grčku.

Njemačka je postala prva reprezentacija s dvije pobjede u skupini B u Tel Avivu svladavši Gruziju sa 67-57. U slaboj utakmici u kojoj su obje reprezentacije imale više od po 20 izgubljenih lopti na kraju su manje pogrešaka napravili Nijemci. Dennis Schroeder je sa 23 ubačaja bio najefikasniji kod Njemačke, a Zaza Pachulia sa 14 poena kod Gruzije koja tako nije uspjela oploditi pobjedu protiv Litve iz 1. kola.