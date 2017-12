ROKO LENI UKIĆ ZA NET.HR: ‘Hrvatima očito dobro ne radi sat, nismo mi socijalna ustanova, a Slovenci i Srbi imaju nešto što mi nemamo’

U drugom dijelu velikog intervjua za Net.hr bivši legendarni kapetan hrvatske košarkaške reprezentacije Roko Leni Ukić govorio je i o hrvatskoj klupskoj košarci, o svojim ovosezonskim igrama u Cedeviti, kao i o europskom prvaku Sloveniji i hrvatskoj (ne)košarkaškoj javnosti kojima je ‘sat poremećen’.

Roko Leni Ukić svašta nam je rekao u velikom intervjuu za Net.hr, objavljenom prošlog petka, koji možete pročitati – OVDJE. Splitskog playmakera zasmetale su neke stvari, a kako se radi o emotivcu, temperamentnom čovjeku, odlučio je kazati što mu je sve na duši i objasniti problematiku. Kako ne bi bilo zabuna…

Kako bilo, u drugom dijelu intervjua prokomentirao je i svoje ovosezonske igre. Roko je posljednje dvije utakmice u dresu Cedevite odigrao sjajno. Prošlog tjedna u pobjedi svoje momčadi nad Darüşşafakom, u susretu 7. kola Eurokupa u kojem je prvak Hrvatske okrenuo -17 i u produžecima došao do slavlja, Ukić je ugradio 27 poena.

Pokazao Gavriloviću kako se to radi

Prošlog vikenda je, pak, Roko Leni Ukić “školovao” i košarkaše Partizana u ABA ligi ubacivši im 23 poena (4 trice), a oduševio je i fantastičnim proigravanjem za Stipanovića kroz noge Gavrilovića kojem se obrana Partizana najmanje nadala. To je definitivno bio potez utakmice….



“Osjećam se dobro. Ušao sam u sezonu malo sporo jer sam imao određene fizičke probleme. Međutim, kad sam to uspio sanirati stvari su za mene i momčad počele ići u boljem smjeru. Mislim da već duže vrijeme momčad igra dobro. Utakmice će biti boljih i lošijih, igramo u jednom nevjerojatnom ritmu gdje stvarno nemaš vremena za ništa. Za dva dana ti dođe utakmica koja je bitnija od one prethodne. I na tebi je da se za svaku utakmicu igrač full, da se maksimalno pripremiš najbolje što možeš, daš svu svoju energiju, čuvaš zdravlje i nosiš se s dobrim i lošim danima jer su oni neizbježni. Tako da te dobar dan ne ponese, kao niti loši ne ‘zbedira’. Dobra stvar za mene osobno u čitavoj ovoj priči je moje iskustvo koje imam na pretek. I onda znam kako se nositi s takvim stvarima. Stalno imaš neki izazov, moraš znati kako se tu postaviti”, kazao nam je Roko Leni Ukić i osvrnuo se na stanje u hrvatskoj klupskoj košarci…

‘Cedevita je ozbiljan klub i projekt koji svake godine raste’

“Klupska košarka nam se svela na jednostavnu priču, a to je ovo što i sami vidjeti ovdje”, istaknuo je Roko pokazavši na prostor u kojem smo i radili s njim razgovor, u kompleksu Cedevite, tzv. “Domu košarke Cedevita” na Zagrebačkom velesajmu…

“To je jedan ozbiljan klub i projekt koji svake godine raste. Naravno da oscilacije iz sezone u sezonu mogu biti malo lošije, može ići gore-dolje. Međutim, to je priča koja ima svoj početak i kraj. Naravno da se neke stvari mogu napraviti bolje. Drugo je sve nekako neizvjesno. Iz godine i godinu, iz mjeseca u mjesec… Hoće li se dovesti koga, hoće li FIBA skinuti blokadu. Hoće li netko novi staviti blokadu i slično. U takvim je uvjetima trenerima i igračima teško raditi. Nažalost tako funkcioniraju naša dva ostala ABA ligaša Cibona i Zadar. A što se tiče ostalih, to je još na jednoj razini koja po meni nije još za komentirati za neki ozbiljniji rang. Daj Bože da netko napravi taj iskorak. Nadam se da će taj iskorak napraviti Split. Da će ući u ABA ligu i da ih možemo komentirati u tom nekom krugu takvih momčadi”, dao nam je do znanja Roko i osvrnuo se na Sloveniju, koja je prošlog ljeta na EuroBasketu osvojila zlatnu medalju na pogon Gorana Dragića i Luke Dončića…

“Oni imaju ono što mi nemamo. Znači, već duži niz godina ljudi u Hrvatskoj traže rezultat da se zagriju za sport. Konkretno košarku. U Sloveniji su ljudi zagrijani za košarku pa na temelju toga grade uspjeh. Znači, kad već imaju atmosferu. Oni imaju pune Stožice u trenutku kad njihova reprezentacija igra lošije nego naša reprezentacija. I to kad nemaju niti plasmana na Olimpijske igre, niti 2008. niti 2016., niti u tom trenutku imaju iti jednu osvojenu medalju. I oni su spremni u Istanbulu 2010. godine, kad su bili u skupini s nama, napuniti gostujuću dvoranu. Jednostavno, Slovenci više vole košarku nego mi”, izjavio je Roko i na našu konstataciju kako smo mi Sloveniju nekad razvaljivali s 20 koševa razlike, naglasio:

‘Slovenci obožavaju košarku’

“Je da, razvaljivali smi ih možda prije 30 godina, a ne prije deset… To je velika razlika. U Hrvatskoj postoji takvo mišljenje, razmišljanje, koje nema veze s vezom. Očito kod nas košarkaškim (ne)poznavateljima baš dobro sat ne radi. Prije deset, petnaest godina smo igrači u Beogradu, 2005., za 6. mjesto gdje su nas Slovenci dobili. Znači to je bilo prije dvanaest godina. Sat je Hrvatima poremećen. Kod nas se sve paušalno gleda. Slovenci obožavaju košarku. I oni su stvarali kult reprezentacije jako dugo. Propustili su to napraviti s jednom jako talentiranom reprezentacijom. Kakvu mi nismo imali još od one generacije Petrovića, Kukoča, Rađe, Vrankovića… Pričamo o Smodišu, Nachbaru, Lakoviću, Brezecu, Nesteroviću… Naš prosječni pratitelj košarke to ne zna. To je bila generacija kakvu mi nismo imali. I oni su s takvim imenima propustili naplatiti svoj talent, kvalitetu…”, objasnio nam je Splićanin i nadodao:

“I onda se dogodilo to da su zadržali jedan duh, optimizam svih ovih godina koje su za njih bile svojevrsni vakum. Imaju jednog fenomenalnog igrača kao što je Goran Dragić na kojeg se naslonio jedan mladi wunderkind Luka Dončić koji će biti čudesan igrač. Imaju vrhunskog trenera, rol igrači su im igrali iznad svih mogućnosti povućeni dobrom energijom. jer da su Vidmar i Prepelić hrvati, ne bi napravili ništa. Jer bio bili usisani tom negativnom energijom gdje su u Sloveniji to zamijenili pozitivnom eneregijom. I oni su svi skupa napravili jednu strašnu stvar i mi im možemo samo skinuti kapu i čestitati ima na tome. Kazati: Ljudi, to se tako radi. Međutim, to nije stvar samo tih 12 košarkaša u reprezentaciji. Cijela država diše na jedan drugi način. Imali su oni teških poraza, 2009. su izgubili polufinalnu utakmicu kad im je Jure Zdovc bio izbornik. Teodosić ih je izbacio iz finala. To, vidite, naši ljudi ne znaju. Jer naši ljudi ne prate košarku. Ajde recite, tko od naših ljudi zna što se dogodilo 2009. godine? Nitko. A ti nešto kažeš i onda se pravi pametan. Ne praviš se pametan nego ti znaš, a ljudi oko tebe ne znaju”, istaknuo je Roko i dodao kako svi u Hrvatskoj pamte 1992. i srebro iz Barcelone, kad je Dražen ZND-u zabio dva slobodna bacanja za pobjedu 75-74 i silazak s postolja u Ateni…

‘Nitko od nas nije dosegao nivo jednog Dražena, Kukoča, Dine’

“Da, ljudi kod nas pamte samo to. Onda nećemo raditi niti ovaj intervju niti pričati o hrvatskoj košarci. Shvaćate… Ja sam i zato, samo nisam zato da se neke stvari pogrešno tumače. Nije silaskom s postolja u Grčkoj hrvatska košarka nestala. Idemo reći stvari kako jesu. Uvijek govorim da su Dino, Toni, Dražen, Velimir, Arijan, Stojko košarkaši koji su nama nedodirljivi. Nitko od nas nije dosegao taj nivo. Međutim, nismo mi baš sad neka, kako bi rekao, socijalna ustanova koja upropaštava nešto. Nego smo momci kojima je krivo što smo propustili neke prilike napraviti neki veliki rezultat za jednu ili dvije lopte, u situacijama koje nisu otišle na našu stranu. Jer to zbog nesreće, manjka nekvalitete ili ne znam čega, nije niti bitno. Ili nas prihvatite takve kakve jesmo ili ugasite televizor. Ali nemoj pričati stvari koje nisu istina. To me konstantno ljuti. Primjerice, jedan Miro Bilan tjedan prije protiv Monaca, koja je ozbiljna ekipa, zabije 22 poena, bude MVP regionalne lige i onda obuće dres Hrvatske i protiv Nizozemske ne može zabiti koš”.

Bojan Bogdanović, vaš bivši cimer u sobi na turnirima, igra sjajno u NBA ligi i ove sezone…

“Babo igra svoje. On je strašan scorer, taj trpa poput manijaka. Ali eto, niti on nas nikad sam nije uspio dovesti do nivoa kojim ćemo mi osvojiti medalju. Ima i on sad neke propuštene šanse iza sebe. Ne govorim ništa protiv njega, Babo je moj prijatelj, cimer, volim tog čovjeka kao brata. Mi smo igrali u Feneru zajedno bio mi je kao mlađi brat. Hoću vam kazati da nije to samo njegova preslika igre iz NBA lige koja je vrhunska. Da je prebaci u reprezentaciju, to ne garantira ništa. I sad ti to njemu zamjeri… Mislim… Promijenili su se kriteriji, ima sjajnih igrača i u drugim reprezentacijama. Postoji jedan Porzingis kojeg mi nemamo. Postoji pet Srba koje mi nemamo. Postoje košarkaši koji su jednako dobri kao naši najbolji igrači. Zašto si ti preplaćen za išta”, zaključio je Roko Leni Ukić.