ŠTO SE DOGAĐA SA ŠARIĆEM? Roditeljima se ne javlja na mobitel, ogorčen je: ‘Napala su ga dvojica suigrača iz reprezentacije’

Darija Šarića jako je pogodio debakl Hrvatske u osmini finala Eurobasketa od Rusije.

Šarić u toj utakmici nije briljirao. Jedan od najboljih hrvatskih košarkaša podbacio je protiv Rusije. A od njega se mnogo očekivalo. Hrvatski mediji i pojedini košarkaški stručnjaci kritizirali su Šarića koji se prvi put u svojoj karijeri našao u takvoj situaciji.

Koliko su ga pogodili poraz od Rusije i osobna loša igra, bilo je vidljivo za vrijeme davanja izjava u ‘mix zoni’ kad se razočarani Dario naljutio na jedno novinarsko pitanje o petnaest minuta u utakmici bez skoka u susretu.

Šarić odjurio u svlačionicu

“Je*iga, ne znam što da kažem na to, ne znam uopće čemu to pitanje. Da smo barem to doživjeli u skupini. Ja sam dao sve od sebe, borio sam se i nekad se lopta jednostavno odbije, nekad se ne odbije. Nije prvi put da nam se to dogodilo. Jednostavno nemamo tu kvalitetu, stvorila se neka priča da mi možemo, što očito nije istina. Što je meni bilo?! Nije mi bilo ništa”, izjavio je tada Šarić.



Na komentar novinara kako mu se to dogodilo protiv Srbije u Riju, Šarić je izgubio živce te rekao:

“Neću više razgovarati” i odjurio u svlačionicu.

U hrvatskim košarkaškim kuloarima pojavila se priča kako je došlo do svađe u reprezentaciji Hrvatske. Trogirska pjevačica Tomi Miše, koja živi u Philadelphiji, za Sportske je novosti kazala kako se razočarani Dario ne javlja na telefon niti njoj niti roditeljima.

‘Navodno se pri dolasku u Zagreb nije ni pozdravio s ostalim reprezentativcima’

“Ne znam gdje je. Navodno se pri dolasku u Zagreb nije ni pozdravio s ostalim reprezentativcima. Moje informacije idu dalje od njegove tužaljke prije utakmice da mu smeta što ga opterećuju imperativom uspjeha, točnije osvajanja medalje”, kazala je Tomi Miše i dodala:

“Do mene je došla samo informacija kako je glavni uzrok njegovu raspoloženju činjenica da su ga dan prije utakmice u mentalnom smislu izmaltretirala, da ne kažem iznapadala, dvojica starijih reprezentativaca”, istaknula je Miše. I Darijev otac je potvrdio kako mu se sin ne javlja na mobitel.

U javnosti se spekulira o imenima dvojice igrača koji su napali Darija. Tako se priča kako se radi o Marku Popoviću i Krunoslavu Simonu. Naime, još tijekom prve faze natjecanja u Rumunjskoj srpski su novinari na jednoj utakmici primijetili narušene odnose u hrvatskoj momčadi.

‘Simon i Popović na klupi ogovarali Šarića’

Srpski novinar Ivica Lončar, koji je pratio utakmicu Hrvatske i Rumunjske, otkrio je za hrvatske medije kako je čuo da su Simon i Popović na klupi ogovarali Šarića, što samo potvrđuje spekulacije kako je upravo spomenuti iskusni dvojac očito ozbiljno uzeo Darija na zub.