[VIDEO] RAZOČARANI ŠARIĆ POLUDIO I ODJURIO U SVLAČIONICU: ‘Čemu to pitanje?! Ma neću više razgovarati’

Hrvatski košarkaški bili su jako razočarani i tužni nakon sinoćnjeg debakla od Rusije u Istanbulu u sklopu osmine finala EuroBasketa.

Tužna lica, nervoza i spuštene glave nakon poraza od Rusije 101-78, prilikom odlaska s parketa u svlačionicu, rekli su – sve! Naši košarkaši nisu bili raspoloženi za priču. Ramljak, Krušlin i društvo samo su prošli pokraj novinara u mix zoni. Posebno je ostala primjećena reakcija centra Darka Planinića koji je poželio udariti šakom u pano, ali je ipak udario sam sebe. Nije htio javno pred novinarima pokazivati nervozu.

Babo bio razočaran pristupom momčadi

Bojan Bogdanović bio je razočaran pristupom momčadi, a ljut i tužan bio je i Dario Šarić. Imao je 13 poena uz šut 3/14. Bila je to njegova jedna od najlošijih partija u dresu hrvatske reprezentacije. I to u susretu u kojem se puno očekivalo od njega.

“Nemam komentara, očito nemamo tu kvalitetu. Stvorila se priča kako mi nešto možemo, a mi očito ništa ne možemo”, rekao je slomljeni Šarić i dodao:

“Očigledno je da se niti jedan igrač nije razigrao osim Bojana, Bojan uvijek igra dobro, a očito niti jedan drugi igrač nije uhvatio formu. Da nam se barem ovo dogodilo u grupi, ali dogodilo se ovdje i opet idemo kući u osmini finala. Kad dođe ta playoff utakmica, kad se lomi, mi uvijek podbacimo”.

Šarićevih crnih petnaest minuta bez skoka

Šarića je naljutilo jedno pitanje novinara o petnaest minuta bez skoka u susretu.

“Je*iga, ne znam što da kažem na to, ne znam uopće čemu to pitanje. Da smo bar to doživjeli u skupini. Ja sam dao sve od sebe, borio sam se i nekad se lopta jednostavno odbije, nekad se ne odbije. Nije prvi put da nam se to dogodilo. Jednostavno nemamo tu kvalitetu, stvorila se neka priča da mi možemo, što očito nije istina. Što je meni bilo?! Nije mi bilo ništa”, izjavio je Šarić.

Na komentar novinara kako mu se to dogodilo protiv Srbije u Riju, Šarić je izgubio živce, rekao: “Neću više razgovarati” i odjurio u svlačionicu.