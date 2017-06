RAZOČARANI ŠARIĆ RASTURIO HEZONJU I ŽIŽIĆA: ‘Nije mi jasno kako potpuno zdrav ne možeš igrati za reprezentaciju’

‘Razočaran sam, ali ne smatram se prevarenim. Da se ne lažemo, očekivao sam tu nagradu, sa sportske strane bio sam uvjeren da sam je zaslužio. A što se tiče reprezentacije, nije mi jasno kako potpuno zdrav ne možeš igrati za nju’, kazao je Dario Šarić odmah po povratku iz Amerike na aerodromu u Zagrebu.

Nakon što je većim brojem glasova nagrada za najkorisnijeg novaka u NBA ligi otišla u ruke Malcolma Brogdona iz Milwaukee Bucksa u konkurenciji u kojoj je bio i Dario Šarić, koji je pak izabran u najbolju rookie petorku, hrvatski košarkaški reprezentativac osvrnuo se na izbor za najboljeg novaka NBA lige.

‘Brogdonu čestitam iz svega srca, ali…’

“Odigrao sam 81 utakmicu, u početku je bilo malo teže, ali nakon niza dobrih igara sam se nadao da mogu biti rookie godine. Brogdonu čestitam iz svega srca, ali u protekla tri mjeseca ga čak nisam smatrao ozbiljnim konkurentom. Mislio sam da mi to može odnijeti samo suigrač Joel Embiid ili da možemo podijeliti nagradu kao što se to jednom dogodilo s Jasonom Kiddom i Grantom Hillom. Bila bi to dobra priča”, izjavio je Šarić i osvrnuo se na reprezentaciju Hrvatske i izostanke Hezonje i Žižića, koji se nisu stavili na dispoziciju izborniku Aci Petroviću za Eurobasket u rujnu ove godine u rumunjskom Cluju.

Reprezentacija je za Darija – svetinja

Šarić uvijek naglašava koliko mu je bitno igrati za reprezentaciju. Teško je i opisati riječima što njemu znači hrvatski dres i grb. Amerikanci su ga upoznali kad im je, odmah po dolasku u Philadephiju prošle godine, kazao kako bi više volio osvojiti zlato s Hrvatskom nego NBA prsten s Philom.

“Bilo bi lijepo kad bismo se uspjeli okupiti u punom sastavu, da tu budu neki mladi igrači koji su svoje ljeto odlučili posvetiti karijerama. Imamo bazu, ekipu i zanos iz Torina i Rija prošle godine. Ne, nisam razgovarao s Hezonjom i Žižićem. Svi znaju da je Aco bio u Americi i posjetio sve igrače. Kad mi je on rekao da su svi spremni pomoći, iako je Hezonja nekoliko dana ranije izjavio da ga neće biti, računao sam da je to riješeno. Sve se kasnije rasplelo na brzinu. Nisam nikoga zvao, ni nagovarao. To je individualna stvar i smatram da nikoga ne treba nagovarati na nešto što ne želi. I Hezonja, i Bender, i Zubac su mi govorili da su spremni doći. Zato sam ostao iznenađen, makar sam za neke i mislio da neće doći”, dao je do znanja Šarić i to dodatno argumentirao:

‘Ja sam prošle godine mogao odigrati olimpijski turnir i 81 utakmicu u NBA’

“Ako sam ja prošle godine mogao s Efesom završiti sezonu sredinom lipnja pa za nekoliko dana doći u reprezentaciju i odigrati turnir u Torinu, onda otići u SAD na potpis ugovora, vratiti se na pripreme, odigrati olimpijski turnir, opet otići u SAD i nakon svega odigrati 81 utakmicu u sezoni… Jasno mi je, recimo, da je Anti Tomiću godinama bilo teško jer bi njemu klupska sezona uvijek završila u lipnju. U NBA ligi si gotov sredinom travnja ako ne uđeš u doigravanje, a sezona počinje krajem listopada. Nije mi jasno kako potpuno zdrav ne možeš igrati za reprezentaciju”, zaključio je Šarić čije riječi prenose Sportske novosti.