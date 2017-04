PRVACI METLOM DO KONFERENCIJSKOG POLUFINALA: LeBron i društvo na odmoru, Boston se vratio

Košarkaši Bostona oporavili su se od dva startna domaća poraza i s dvije pobjede na gostujućem terenu izjednačili rezultat u seriji s Chicagom na 2-2, nakon što su u noći s nedjelje na ponedjeljak slavili u United Centeru sa 104-95.

Celticsi su već u prvoj četvrtini došli do +14, a u početnoj fazi druge i do najvećih +20. No, uslijedio je povratak Bullsa koji su u 32. minuti stigli do svog jedinog vodstva na utakmici (65-63). Ipak, Boston predvođen Isaiahom Thomasom opet je u dvije minute otišao na +10 i više nije ispuštao vodstvo iz ruku.

Thomas je postigao 33 koša uz sedam asistencija. Gerald Green je završio sa 18 koševa i sedam skokova, a centar Al Horford ubacio 15 poena uz 12 skokova. Jimmy Butler je bio najbolji kod Bullsa sa 33 koša i devet asistencija. Po 13 koševa postigli su Nikola Mirotić i Isaiah Canaan.

U drugi krug će momčad koja u preostale moguće tri utakmice ostvari dvije pobjede. Boston je domaćin u sljedećem dvoboju koji je na rasporedu u noći sa srijede na četvrtak



Utah izjednačila

Na 2-2 je izjednačila i Utah koja je u četvrtoj utakmici bila ojačana povratkom startnog centra Rudyja Goberta. Jazz je pred svojim navijačima svladao oslabljene Los Angeles Clipperse sa 105-98, jer gosti nisu mogli računati na ozlijeđenog Blakea Griffina. Gobert je ozlijedio koljeno u prvom napadu prve utakmice, a u sinoćnjoj je pobjedi sudjelovao sa 15 koševa i 13 skokova.

Jazz je do prve domaće pobjede u doigravanju nakon sedam godina čekanja predvodio veteran Joe Johnson koji je ubacio 28 koševa, od toga 13 u posljednjih sedam minuta utakmice u kojima je Utah nadigrala goste sa 14 koševa razlike (25-11). U ujednačenoj domaćoj momčadi svoj doprinos pobjedi dali su Rodney Hood sa 18 koševa, Derrick Favors sa 17 i George Hill sa 13 poena.

Goste je vukao Chris Paul koji je imao 27 koševa, 12 asistencija i devet skokova. Jamal Crawford je ubacio 25 poena, a DeAndre Jordan spojio 12 koševa i 10 skokova.

Serija se za petu utakmicu, koja je na rasporedu u noći s utorka na srijedu, vraća u Los Angeles.

Houston na korak od polufinala Zapada

Košarkaši Houstona kao gosti su svladali Oklahoma City sa 113-109 u četvrtoj utakmici prvog kruga NBA doigravanja i poveli sa 3-1 u seriji na četiri pobjede.

Junak pobjede Rocketsa bio je 35-godišnji brazilski centar Nene koji je postigao 28 koševa bez promašaja iz igre (12/12) i imao 10 skokova. Po 18 koševa postigli su Eric Gordon i Lou Williams, a James Harden je imao lošu šutersku večer (5/16), ali je završio dvoboj sa 16 poena, sedam skokova i osam asistencija.

Russell Westbrook je još u prvom poluvremenu došao do “triple-double” učinka, ali nije uspio svoju momčad odvesti do pobjede. Dvoboj je završio sa 35 koševa, 14 skokova i 14 asistencija, ali je šutirao 10/28 iz igre. Centar Steven Adams je postigao 18 koševa, a Victor Oladipo 15 za Thunder koji je suočen s ispadanjem.

Peta utakmica na rasporedu je u noći s utorka na srijedu, a u njoj će Houston pred svojim navijačima tražiti plasman u konferencijsko polufinale.

Cavsi pomeli Pacerse

Aktualni NBA prvaci Cleveland Cavaliersi izborili su plasman u polufinale Istoka nakon što su pobijedili Indiana Pacerse 106-102 i seriju zaključili rezultatom 4-0. Indiana je još jednom bila blizu pobjede, Dvije i pol minute prije kraja susreta uspjela je izjednačiti na 100-100, a 1:23 prije kraja i povesti 102-100 nakon što je veći dio susreta bila u zaostatku. Međutim, gosti su posljednjih 90 sekundi zabili šest koševa neprimivši niti jedan za pobjedu 106-102.

Cavse su do pobjede predvodili LeBron James sa 33 koša i 10 skokova, Kyrie Irving sa 28 koševa, te Deron Williams sa 14 koševa. Kod Pacersa petorica igrač su upisala dvoznamenkasti broj koševa, a najefikasniji su bili Lance Stephenson sa 22 koša i šest skokova i Lylers Turner sa 20 koševa i 9 skokova.

Cleveland će u konferencijskom polufinalu igrati protiv pobjednika serije između Toronta i Milwaukea, trenutačni rezultat je 2-2.