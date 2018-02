PROSLAVLJENI HRVATSKI KOŠARKAŠ PREUZIMA ZARAGOZU: ‘On je jedan od najboljih trenera koji se trenutno nalaze na tržištu’

Zaragoza traži trenera, Žan Tabak je istaknuti kandidat

Hrvatski košarkaški trener Žan Tabak (48) kandidat je za preuzimanje klupe španjolskog prvoligaša Zaragoze nakon što je prošli tjedan to mjesto napustio Jota Cuspinera (48), rekao je Zaragozin sportski direktor Salva Guardia.

“On je jedan od najboljih trenera koji se trenutno nalaze na tržištu”, rekao je Guardia na konferenciji za medije.

Bez angažmana od travnjak

Sa samo jednom pobjedom u posljednjih deset utakmica momčad je bila ušla u opasnu zonu. Nalazi se na 14. mjestu od 18 klubova prve lige. Zbog toga su prošli tjedan Zaragoza i Cuspinera sporazumno dogovorili njegov odlazak.



Žan Tabak živi u Madridu, a bez angažmana je od travnja kada je dobio otkaz u Betisu iz Seville. On na ljeto sa suprugom namjerava otvoriti košarkašku akademiju u Madridu.

Smijenjeni Cuspinera bio je 2015. pomoćni trener Tabaku u Fuenlabradi, prvoligašu iz madridskog predgrađa. No kada je hrvatski trener otišao u Maccabi, Cuspinera je postao prvi trener. To mu je bio debi na mjestu prvog trenera. Tabak je, pak, sezonu ranije bio pomoćni trener Real Madrida s kojim je osvojio naslov prvaka Europe. Iduće sezone se htio okušati kao prvi trener pa je prihvatio poziv Fuenlabrade. No nakon samo šest kola primio je poziv Maccabija, vječnog prvaka Izraela, pa otišao ondje u studenom 2015. U lipnju 2016. ispao je u polufinalu izraelskog prvenstva od Maccabi Rishona nakon čega je klub raskinuo suradnju. Tog ljeta preuzeo je klubu Betisa no nakon slabijih rezultata u travnju 2017. otišao je odande.

Mazalin ga ondje čeka

Nakon devet mjeseci mogao bi preuzeti klupu u Zaragozi, gradu sa 660.000 stanovnika čiji su uspjesi izblijedjeli kako u košarci tako i nogometu. Crveni su osvojili španjolski kup 1984. i 1990. no sada im je jedini cilj opstanak. U momčadi se nalazi 20-godišnji krilni hrvatski igrač Lovro Mazalin. On je ondje stigao ljetos iz Zadra. Zaragoza je prethodnu sezonu bila završila na 15. mjestu.

U glavnom gradu istočne pokrajine Aragon publika je razočarana i rezultatima nogometne ekipe. Zaragoza, osvajač europskog Kupa kupova iz 1995. godine, zauzima 12. mjesto među 22 kluba druge lige. U Španjolskoj je zasad jedini hrvatski trener Veljko Mršić, na klupi Bilbao Basketa, petnaestoplasirane momčadi prvenstva. Još u srijedu postojala je šansa da se broj hrvatskih trenera uveća u slučaju da Barcelona angažira Velimira Perasovića, no taj je posao, javili su katalonski mediji, otišao u ruke Svetislava Pešića.