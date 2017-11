PREDSTAVIO SE NOVI CIBONIN TRENER: ‘Niže se od ovog ne može, zaista se igra ispod vlastitih mogućnosti’

“Ova ekipa ima potencijal, a Cibona kao veliki klub uvijek mora težiti maksimalnim rezultatima, a to je borba za trofeje, i ja od toga ne bježim”, rekao je 38-godišnji Splićanin Ante Nazor koji je u srijedu, na konferenciji za medije održanoj u trofejnoj dvorani kluba, predstavljen kao novi trener aktualnog hrvatskog košarkaškog doprvaka.

“Ante Nazor se dokazao kao trener u Zadru, koji je doista zahtjevna sredina. Prošle je sezone spasio skopski MZT od ispadanja u ABA ligi te osvojio naslov prvaka Makedonije, a svi znamo za uspjehe koji je imao vodeći hrvatske reprezentacije mlađih dobnih kategorija. To su bile reference kojima smo se vodili kad smo Antu izabrali za novog trenera”, rekao je direktor Cibone Domagoj Čavlović predstavljajući mladog stručnjaka koji je došao u klub nakon sporazumnog razlaza s dosadašnjim trenerom Slobodanom Subotićem, pod čijim je vodstvom Cibona doživjela tri uzastopna poraza, od toga dva na domaćem terenu, od Hermes Analitice u domaćoj HT Premijer ligi te Zadra u ABA ligi.

Još dva pojačanja

“Niže se od ove točke ne može. Cilj nam je uhvatiti pozitivan ritam. Malo nam ide na ruku skorašnja reprezentativna stanka, jer mi u kratkom periodu moramo postati momčad, i to momčad koja se diže u formi prema kraju sezone”, rekao je Nazor koji će, osim igrača koje je dobio u naslijeđe, imati priliku dovesti još dva pojačanja.

“Radimo na dovođenju, gledamo igrače i na unutarnjim i na vanjskim pozicijama, ali prioritet nam je razigravač.”



Iako se još nije govorilo o potencijalnim imenima za tu osjetljivu i ključnu poziciju, novi Cibonin trener jasno je dao do znanja kakav profil igrača želi.

“Taj igrač mora igrati timski, mora biti dobar na otvorenom terenu te u ‘pick & roll’ igri”, rekao je Nazor te ocijenio realnom opciju da će odgovarajućeg razigravača pronaći već do kraja tjedna.

Igra ispod mogućnosti

Što se promjena u sustavu igre tiče, Nazor najveću mogućnost za korekcije vidi u defanzivnom dijelu.

“Ova ekipa ima potencijal i zaista igra ispod svojih mogućnosti. Moramo raditi na podizanju intenziteta, pogotovo obrambenog. Podizanjem intenziteta produžit ćemo periode kvalitetne igre, kojih je i do sada bilo. To će otvoriti i mogućnost igranja na otvorenom terenu, a ne samo ‘pet na pet’. Od početka sezone su bili vidljivi enormni kontrasti. Nemojmo zaboraviti da je ova momčad prije samo mjesec dana pobijedila Cedevitu”, istaknuo je Nazor te dodao:

“U 15 dana kvalitetnog rada može se napraviti veliki posao. Vidio sam na dosadašnjim treninzima veliku motivaciju kod igrača, ali to je i logično kad dođe novi trener. Siguran sam da ova momčad ima karakter i da će ga pokazati. Druge nemamo nego da se dižemo.”

Osijek kao Barcelona

Cibonin direktor Domagoj Čavlović rekao je da je s Nazorom postignut dogovor o suradnji do kraja sezone, ali i dodao kako očekuje da će se uskoro to promijeniti te da će biti potpisan novi ugovor na duže razdoblje. Do kraja sezone Ante Nazor će na raspolaganju imati i Marka Tomasa, koji je imao mogućnost ranijeg odlaska u slučaju dobre ponude, ali je odlučio ostati ‘pod Tornjem’.

Odgovarajući na pitanje o financijskoj situaciji u klubu, Čavlović je rekao kako prema aktualnoj momčadi postoje određeni dugovi, ali je najavio kako će se u rješavanje istih krenuti već ovaj tjedan te da to uskoro neće biti tema.

Premijeru na klupi Cibone Ante Nazor će imati u petak, 17. studenoga od 18 sati, kad u Draženovom domu gostuju Vrijednosnice Osijek u utakmici 7. kola HT Premijer lige.

“Moramo započeti pozitivan niz. Osijek dočekujemo kao da je Barcelona”, poručio je novi Cibonin strateg.