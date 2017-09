POSLIJE RUŠENJA CRNE GORE: Petrović otkrio zašto je ova pobjeda toliko bitna za Hrvatsku

Hrvatski košarkaši su u dramatičnoj završnici došli do pobjede protiv Crne Gore (76-72) u trećem nastupu na Europskom prvenstvu, a iako je njegova momčad ispustila veliku prednost, izbornik Aleksandar Petrović je pronašao dosta pozitivnih stvari u odnosu na prijašnje utakmice.

Hrvatska se u prva dva kola dosta mučila protiv autsajdera Mađarske i Rumunjske, a protiv prvog jakog suparnika je pokazala puno bolje lice iako se nepotrebno u završnici dovela u neugodaan položaj.

“Za nijansu sam zadovoljniji nego nakon prve dvije utakmice premda smo morali bolje privesti kraju ovaj dvoboj. No, onaj tko se bavio košarkom zna koliko je teško držati ritam kad povedeš s 15-0. Nije ni bilo realno da imamo takav postotak šuta kao na početku. Napadački smo sjajno krenuli, ali nitko od mojih igrača nije imao više od dva prekršaja, a pet puta smo dozvolili Crnogorcima da dođu do obruča. To se ne smije događati 10. rujna kad igramo osminu finala”, rekao je Petrović za HTV.

“Imamo toliko prostora za napredak da je to nevjerojatno, danas smo po prvi put odigrali 20 ozbiljnih minuta koje nam nešto mogu pokazati. Zašto nam je ova utakmica bila toliko bitna? Da smo kojim slučajem izgubili pa onda izgubili i protiv favorita Španolske, u zadnji dan bismo došli na praktički eliminacijskih 40 minuta”, dodao je hrvatski izbornik.