PORAZI CIBONE I ZADRA: Slovenski košarkaš torpedirao Zadrane dalekometnim ubačajima

Oba hrvatska predstavnika koja su nastupila u nedjelju u 20. kolu regionalne košarkaške ABA lige pretrpjela su poraz, Zadar je na svom terenu izgubio od izravnog konkurenta za ostanak Krke iz Novog mesta sa 77-83 (30-15, 16-19, 15-20, 16-29), dok je Cibonu u Beogradu svladao domaći FMP sa 84-75 (19-21, 26-20, 22-13, 17-21).

Zadar je sjajno otvorio utakmicu, vrlo brzo stigao do dvoznamenkaste prednosti koju je održavao sve do početka drugog poluvremena. No, nakon što je u 22. minuti poveo sa 52-37 ponovno je u potpunosti stao, a Krka je to iskoristila i serijom 17-2 stigla do poravnanja.

Početkom posljednje četvrtine gosti su stigli do prvog vodstva na utakmici, a iako su Zadrani imali nekoliko prilika vratiti prednost na svoju stranu u tome nisu uspjeli zbog velikih pogrešaka u napadu.

Ivan Marinković sa 20, Lovro Mazalin sa 16 i Boris Barać sa 15 koševa predvodili su Zadar, dok su Duško Bunić sa 21, te Matic Rebec i Ronald Curry sa po 18 ubačaja bili najbolji kod Krke. A, ovako je, kad se utakmica lomila reagirao Rebec.



Zadar je sada na omjeru pobjeda i poraza 6-14, kao i MZT i Mega Leks, dok je Krka stigla na omjer 7-13.

I Cibona je poput Zadra u prvom poluvremenu stekla dvoznamenkastu prednost (35-25), ali ju je potom olako ispustila, pa je FMP na odmor otišao s četiri koša prednost. Ipak, ključni trenutak dogodio se sredinom treće četvrtine kada je kod rezultata 54-43 za FMP Željko Šakić u protunapadu položio loptu na tablu nakon čega ju je dirao igrač FMP-a spriječivši prolazak kroz obruč. Bilo je jasno kako se radi o silaznoj putanji, ali suci nisu priznali koš što je jako naljutilo Cibonina trenera Damira Mulaomerovića koji je zbog prigovora dobio dvije tehničke pogreške i bio isključen. Domaći su iskoristili darovana slobodna bacanja i pobjegli na 60-43 što se pokazalo nedostižnim za Cibonu.

Luka Žorić sa 14 i Paolo Marinelli sa 13 poena bili su najučinkovitiji kod Cibone, dok je Filip Čović ubacio 30 za FMP.

Cibona je sada na omjeru pobjeda i poraza 11-9, a FMP na 8-12.