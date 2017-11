PORAZ ZADRA OD ZVEZDE: Beogradska momčad serijom 17-0 riješila pitanje pobjednika

Košarkaški Zadra poraženi su u utakmici 9. kola regionalne ABA lige od beogradske Crvene zvezde rezultatom 76-88. Ključna za rasplet susreta bila je treća četvrtina u kojoj je domaćin primio 29, a ubacio tek devet poena što je Zadrane usmjerilo prema šestom porazu u natjecanju.

Prvo poluvrijeme otišlo je na stranu sastava kojeg vodi Aramis Naglić, no pojačana obrana Zvezde u nastavku igre, a dovelo je to do brojnih izgubljenih lopti domaćina i većeg broja promašenih šuteva, riješila je pitanje pobjednika. Odnos snaga na parketu promijenjen je nakon serije gostiju od 17-0 kojom je beogradska momčad od 44-49 stigla do dvanaest poena razlike.

Kasnije je ta prednost dodatno uvećana, a u jednom trenutku bilo je 21 razlike za Zvezdu koja je najviše dobila Milka Bjelice, strijelca 20 poena. Kod Zadra bolji od ostalih bio je Preston Knowles sa 17 ubačenih koševa i četiri asistencije.