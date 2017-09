‘PODSJEĆA ME NA DRAŽENA’: Biserka Petrović prokomentirala igru mlade slovenske zvijezde

“Podsjeća me na Dražena i sretna sam zbog toga. Otkad je Dražen otišao nisam ugledala dečka koji je u tim godinama zaigrao tako zrelo, zbog toga sam sretna, pratim ga i pratit ću ga”, ispričala je Biserka Petrović, majka prerano preminule legende hrvatske i svjetske košarke, što misli o Luki Dončiću

Kazala je Biserka Petrović u razgovoru za Planet TV čije dijelove razgovora prenosi HRT i sljedeće:

“Luku pratim odavno iz Madrida i vidjela sam da se zvijezda rađa, tako je mlad i tako zrelo igra. To me sve podsjećalo na Dražena, bila sam sretna da se to na ovim prostorima događa ponovno”, kazala je Petrović podsjetivši nakon opaske da je Dončić neumoran na treninzima i da je ‘Dražen isto trenirao šest do sedam sati dnevno, dvaput dnevno.’

“On je u Barceloni, kad je bio ‘Dream Team’, došao u svlačionicu i rekao: ‘Mi njih možemo pobijediti’. Tako je on djelovao na suigrače, nikad se nije povlačio”, dodala je i poručila kako bi Slovenija trebala i ostalim reprezentacijama trebala biti putokaz do uspjeha:



“Dragić me je fascinirao, to je djelo njega i trenera, što su ukomponirali s Lukinom mladošću. Cijela ekipa bila je tako zrela, takva kemija se stvorila, to je bilo fascinantno. To sad treba biti putokaz svima s ovih prostora. Uvijek je govorio (Dražen, op.a.), ‘kad bi s naših prostora napravili ekipu ni NBA nas ne bi pobijedio’. On je vidio da se najbolja košarka igra na Balkanu i to je imao za cilj svima pokazati”, zaključila je.