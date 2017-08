POČINJE BRUŠENJE FORME: Pred košarkašima su prve utakmice, a izbornik je otkrio tko ga je dosad najviše oduševio

Hrvatska košarkaška reprezentacija u ponedjeljak je otputovala na pripremni turnir u francuskom Orleansu gdje će odigrati dvije utakmice, u utorak, 8. kolovoza (20 sati) protiv Francuske, a u srijedu (20.30 sati) protiv Litve. Na njima će izbornik Aleksandar Petrović brusiti formu svoje momčadi za Eurobasket te će rezultat biti u drugom planu.

Iza 14 hrvatskih košarkaša koji se bore za 12 mjesta u momčadi za Europsko prvenstvo šest je radnih dana u kojima su napravili deset treninga.

“Bio je jedan trening manje nego što je bilo predviđeno jer su sjajno radili. Praktično nije bilo nikakvih problema. Bilo je i puno više nego što sam očekivao. Radili smo na atletici, ali sve kroz dvoranu i loptu, radili smo na individualnoj tehnici i šutu, jer nam je to ekstremno važan parametar, a od prvog večernjeg treninga radili smo i na taktici u igri ‘pet na pet’. Nije bilo esktremno teško jer smo ostavili veći dio onoga što nam je dobro funkcioniralo prošlog ljeta. Od 17. do 31. kolovoza ćemo raditi onu pravu taktičku nadopunu što nam je potrebno kako bismo bili pravi na Europskom prvenstvu”, izjavio je izbornik Petrović u zagrebačkoj zračnoj luci pred odlazak na turnir u Francuskoj od kojeg u rezultatskom smislu nema nikakvih očekivanja.

NAJBOLJE ŠTO SE MOGLO SKUPITI: Aco objavio popis igrača za Eurobasket



‘Bender se sve bolje snalzi’

“Za prvu utakmicu mi je sasvim dovoljno 15-20 minuta kontura igre onoga što bih želio, a vidjet ćemo na kraju 40 minuta što to znači u kontekstu rezultata, ali u ovom prvom dijelu me rezultat apsolutno ne zanima, niti ću ga ganjati. Od četiri utakmice koje nam slijede, kao onu u kojoj bismo trebali biti dobri, odabrao sam Sloveniju u Opatiji, jer tada se predstavljamo pred domaćom publikom. U ove prve dvije utakmice ću puno više rotirati. Neki će možda odigrati 22-23 minute, a sve ostalo će biti matematički podijeljeno tako da dobijem što veću jezgru, da napravimo kvalitetan pomak u odnosu na ono što nam je nedostajalo prošle godine, a to je da proširimo kvalitetnu rotaciju na minimalno deset igrača”, najavio je izbornik.

Slično razmišlja i novak u ovoj reprezentaciji, 19-godišnje visoko krilo Phoenix Sunsa Dragan Bender.

“Očekujem da se prilagodimo jedni na druge, da se uigramo, da vidimo kako ti sistemi rade, kako ti napadi, kako te obrane funkcioniraju protiv drugih, jačih ekipa. Ovih prvih par utakmica trebamo gledati na sebe i ono što mi trebamo raditi, a ne brinuti se za rezultat. Rezultat će doći.”

Svjestan je da u ovoj reprezentaciji neće imati vodeću ulogu i zna što se od njega očekuje.

“Kao mladi igrač moram donijeti neku energiju, žar kad uđem u igru, pokušati promijeniti tijek igre, šutirati otvorene šuteve i igrati obranu.”

“Bender je samozatajan dečko. Međutim, iz dana u dan grupa ga prihvaća, on se sve bolje i bolje snalazi u toj grupi. Nakon šest radnih dana, ne mogu se ni na koga potužiti”, prokomentirao je proces Benderovog uklapanja u momčad izbornik Petrović, a nije skrivao oduševljenje reakcijom trojice priključenih veterana Marka Tomasa, Luke Žorića i Marka Popovića.

Uigravanje i na EP-u

“Oduševljeni smo kako su veterani prihvatili svoje uloge. Vidi se da je Popović radio bez prestanka, u dobrom je stanju, a on je tu da nam da ispomoć na plejmejkerskoj poziciji koja nam je prošlog ljeta bila prilično ogoljena i spala samo na Roka Ukića. Taj tandem, uz Mavru, čini situaciju bitno boljom nego što je bila prošle godine.”

Kapetan Roko Ukić vjeruje da s uigravanjem neće biti problema.

“Dosta je stvari isto kao što je bilo i lani, čak su i novi igrači koji su došli bili s nama prijašnjih godina, tako da nema prevelikih nepoznanica. S druge strane, na početku smo fizički, tako da neke stvari još ne izgledaju onako kako bi mi htjeli. Zato moramo biti oprezni, ali samo uigravanje nam neće biti neki veliki problem”, rekao je Ukić.

Izbornik je, pak, najavio da neće samo pripremne utakmice koristiti za hvatanje prave forme.

“Zanima me da kroz ovih šest pripremnih utakmica i onih pet natjecateljskih u Cluju, 10. rujna budemo maksimalno spremni. To je jedini cilj. Uz dužno poštovanje prema protivnicima u Cluju, ne očekujem previše drame oko plasmana u osminu finala. Zato ću i kroz te utakmice tražiti formu za ono što je bitno, a to je neugodno križanje u osmini finala, jer ćemo dobiti protivnika koji neće biti nimalo lagan”, zaključio je Petrović.

Hrvatska natjecanje u skupini u Cluju započinje 1. rujna utakmicom protiv Mađarske, a potom slijede dvoboji s Rumunjskom, Crnom Gorom, Španjolskom i Češkom. Prve četiri momčadi iz svake od četiri skupine plasirat će se u eliminacijski dio natjecanja kojem će domaćin biti Istanbul od 10. do 17. rujna.