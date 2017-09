PETROVIĆEV VELIKI ADUT PRED OGLED PROTIV RUSIJE: ‘Ispadnemo li krenut će kritike i reći će se da smo sve radili krivo’

Davno je izbornik Aleksandar Petrović zaokružio 10. rujna u kalendaru označivši dan odigravanja osmine finala Europskog prvenstva ‘Danom D’ ove momčadi na turniru. Ispostavilo se, Hrvatska će ga iskoristiti za ogled protiv Rusije.

Uz Bojana Bogdanovića, prvu napadačku opciju hrvatske košarkaške reprezentacije, i Darija Šarića, čija svestranost oduševljava, veliki adut Hrvatske u tom bi ogledu trebao biti i Kruno Simon, igrač koji je nedavno potpisao za Efes iz Istanbula u kojem će se ogled Hrvatske i Rusije igrati. Upravo je Simon za Sportske novosti napravio rezime dosad odrađenog na Euru i pogledao prema onome što donosi nedjelja s početkom u 20:30 sati.

Zasad sve prema očekivanjima

“Sve je bilo očekivano. Odigrali smo sa Španjolcima na nož, a ostale četiri utakmice smo znali i ranije da ćemo dobiti. Sada, međutim, kreće ono pravo.”

Za razliku od ostalih reprezentacija iza kojih je 15-ak odigranih utakmica (pripreme i turnir) iza Hrvatske je njih deset. Teško je reći je li to dobro ili loše. S jedne strane igrači su svježiji, s druge bit će kritika ispadne li Hrvatska od Rusije.

“Ako ispadnemo, netko će sigurno reći da je to bilo pogrešno, a ako ispadne dobro, onda će se reći da smo dobro tempirali formu. Ne znam, nema tu po meni pravila i ne znam što bih na to rekao. U nedjelju nas čeka utakmica na dvije-tri lopte. Ako dobijemo, bit će sve super, a ako te dvije-tri lopte ne uđu, netko će se sigurno pojaviti i reći da smo sve radili krivo, tako je to uvijek. Nema tu pravila.”

Dosad napravljeno hrvatski košarkaš ovako vidi:

“Nismo u euforiji, atmosfera je super, ali prerano je za euforiju. Mi smo igrali protiv reprezentacija koje nisu razina onih koje nam slijede i koje moramo dobiti da bismo ostvarili neke svoje ciljeve.”

Analiza Rusa

O sljedećem suparniku Simon kaže:

“Izgledaju Rusi dobro, pogledali smo manje-više, još u Cluju, sve utakmice Rusa i to je OK. Osim Šveda, sve su to igrači koji u klubovima nisu prve opcije. Oni su radna snaga, sve kreće i završava sa Švedom. Ključno će, dakle, biti zaustaviti Šveda i ako u tome uspijemo, sumnjam da će nas ostali moći dobiti. Kurbanov će ići na Bojana, ali ‘jedan na jedan’ nema nikakve šanse da ga čuva. No, nije isto igrati s nekim ‘jedan na jedan’ i igrati protiv pet igrača, protiv timske obrane. Treba to i tako gledati. Kurbanov jest dobar obrambeni igrač, čvrst je, jak je, ide u kost, ali ovisit će njegova uspješnost u čuvanju Babe i o dosta drugih stvari. Mislim da Voroncevič sam neće moći zaustaviti Darija, ali očekujem da se Rusi tu pripreme, sigurno će imati spremne varijante da tu zaštite Voronceviča.”