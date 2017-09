PETROVIĆ S IGRAČIMA ODRŽAO DUŽI SASTANAK: Naši su previše nervozni, stvari se moraju pod hitno ‘polijepiti’

Nakon dvije očekivane pobjede na startu Europskog prvenstva, hrvatsku košarkašku reprezentaciju u ponedjeljak s početkom u 16:45 sati očekuje novi ispit – ogled protiv Crne Gore. Tekstualni prijenos te utakmice moći ćete uživo pratiti na portalu Net.hr.

Pobjeda protiv Mađarske, a onda i ona protiv Rumunjske su osigurale prolazak uvodne skupine košarkaša koje vodi izbornik Aleksandar Petrović, no ne i zamaskirale sve probleme s kojima su se hrvatski košarkaši tijekom tih susreta borili. Petrović ih, također, nije niti pokušao umanjiti ili sakriti, uostalom, znaju igrači sami da su u uvodnim utakmicama unijeli nepotrebnu dramu i da su nositelji koji su mogli malo i odmoriti (Bogdanović, Šarić) odigrali veću minutažu od one koje su trebali.

Kako bilo, slijedi novi ogled i prava test-utakmica Eurobasketa, a nju je za službene internetske stranice Hrvatskog košarkaškog saveza najavio Kruno Simon:

Sad počinje ono pravo

“Mislim da su ove dvije prve utakmice stvarno bile zagrijavanje i da ne treba toliko gledati unatrag. U ponedjeljak je prva prava utakmica protiv ekipe koja je čvrsta, koja je dobra i tada ćemo vidjeti gdje smo. Ove dvije prethodne utakmice smo igrali s ekipama za koje smo znali da ćemo pobijediti na kraju, no to se pokazalo Hrvatima u svim sportovima, da na kraju nije bilo lako. Treba se okrenuti toj utakmici koja nas čeka protiv Crne Gore. Imaju puno vrhunskih igrača, jednog NBA igrača i sigurno imaju ogromnu kvalitetu. Bit će jako teška utakmica, ali vrijeme je da sutra mi pokažemo svoje pravo lice i da odvedemo tu utakmicu na naš mlin.”



Dodao je Simon i sljedeće:

“Apsolutno da ima još rezervi u svim segmentima igre, to se vidi nakon pet minuta svake utakmice. Ali kažem, ove tri utakmice koje nas očekuju do kraja ovog prvog dijela natjecanja će pokazati gdje smo i koja je naša prava snaga. Tek nakon te tri utakmice ćemo zapravo moći reći u čemu smo najslabiji, što nam je snaga i što trebamo popraviti do Istanbula. Prvenstvo je dugo i nije smak svijeta i da izgubimo od Crne Gore ili Španjolske, opet su u onoj drugoj grupi svi podjednaki i opet nema nikakve garancije. Sve će se svesti na tu jednu ili dvije utakmice, a tada odlučuje puno faktora, na neke možeš utjecati, na neke ne. Španjolci su po meni najbolji na ovom prvenstvu. Kad igraš sa Španjolskom je drukčiji mentalitet, nego kad igraš s Mađarima ili Rumunjima. Za mene sada počinje turnir. Plasirali smo se u osminu finala i sada kreće borba.”

Evo kako do pobjede protiv Crne Gore

Na sličan način razmišlja i Petrović koji je kazao da je s igračima održan ‘jedan duži sastanak u kojem smo se referirali na sve te stvari koje su nam donijele tu nervozu, apsolutno nepotrebnu’ i dodao da ‘te stvari moramo pod hitno ‘polijepiti’ ukoliko želimo imati šanse u osmini finala’.

Ključno za uspjeh protiv Crne Gore, siguran je izbornik za stranice HKS-a, bit će:

“Jednostavno protiv Crne Gore treba kontrolirati skok, treba trčati, njihove petice provlačiti kroz pickove jer je četvorci Dubljević, Vučević, Barović i Todorović problem u kontinuitetu braniti pick igru. Crna Gora ne igra s puno pickova, oni imaju te tri akcije koje vrte i na kraju lopta završi u rukama Vučevića ili Dubljevića gdje onda oni pokušavaju uzeti šut ili kreirati za igrače s vanjske pozicije. Ono što će oni definitivno pokušati nametnuti je agresija na naše vanjske igrače.”

Neovisno o rezultatu…

“Prave stvari tek dolaze jer hipotetski – možeš završiti sa 5-0 u skupini, otići u nokaut fazu na četvrtog, ali to ne znači da imaš bilo kakvu prednost, kao što isto tako ovdje možeš biti četvrti pa ići na prvog tamo i proći dalje. Prema toma, naša sudbina znat će se 10. rujna, bez obzira kako prošle sljedeće tri utakmice. Nama te utakmice prvenstveno služe da se vratimo u neku normalu. Prvi prioritet je da podignemo tu sportsku formu. Vjerujem da dizanje kvalitete protiv sljedećih protivnika – Crna Gora i Španjolska da će donijeti jednu dodatnu dozu homogeniziranja i očekujem pozitivnu reakciju”, zaključio je Petrović.